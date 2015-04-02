Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Незнакомцы. Трейлер
Незнакомцы. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 апреля 2008
Незнакомцы
– Молодая пара укрылась от всего мира в лесном домике на краю света. Кажется, никто в мире не знает об их существовании... кроме трех незванных гостей... в масках...
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
тизер
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Intor
2 апреля 2015, 12:51
Банальностей и штампов конечно завались, но несмотря на это, все равно страшно ) мне понравилось )
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
stayse
2 апреля 2015, 12:51
ужасный фильм....✊
во-первых почему вы верите что фильм основан на реальных событиях? вам напишут что "дневники мертвецов"тоже на реальных событиях основаны - вы поверите? никто эти реальные события не доказал...
во-вторых мало того что так называемые режисер сценарист и прочие не удосужились придумать почему же эта семейка начала за ними охотится (по мне так им просто было лень придумывать лучше снять хоррор без смысла и бабла срубить) так они еще и не удосужились рассказать почему парочка поссорилась...главное что уже начали показывать их предисторию но кульминации никто так и не увидел...видимо это осталось в больном воображении сценариста.
в-третьих: фильм не логичен. чего стоит одна стеклянная дверь. главное мне понравилось: основную дверь они заперли а вот стеклянную мало того что ничем не подперли так еще и открытую держали! оч умно!✊
Вывод: посмотрите лучше "вакансия на жертву" фильм в общем то о том же но и логичнее и история там без пробелов и конец нормальный.😓
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Weteran Mc
10 июля 2024, 01:03
Оценка
"Незнакомцы" - жестокий триллер с элементами ужасов 2008 года, повествующий о молодой паре, которая укрылась ото всех в лесном домике, чтобы разобраться в своих чувствах.
Но уединению помешала странная девушка, постучавшаяся в дом в поисках некой Тамары, которой в этом доме не было в помине. Девушка пообещала вернуться, но вернулась не она, а троица в масках.
Кино жесткое, жуткое, держит в напряжении практически с самого начала. Страху добавляет знание, что это не выдумка, а снято по реальным событиям.
Первая половина фильма полна различных стуков, скрежетов и других визуальных скримеров. От некоторых лично меня пробирало до дрожи.
Вторая половина динамичнее, более кровавая с жестоким и неожиданным финалом, за который я снижу балл. Ведь создатели фильма так и не объяснили зрителю, для чего незнакомцы замутили эту смертельную игру. Видимо просто молодожёнам не повезло, что они в это время оказались в доме.
Фильм "Незнакомцы" ни чуть не хуже трилогии "Я плюю на ваши могилы" и других подобных, может даже в чём-то и лучше. Короче, я не разочарован.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
10 июля 2024, 01:03
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 июля 2024, 18:14
в ответ на сообщение
Weteran Mc от 10 июля 2024, 01:03
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
10 июля 2024, 18:14
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
6.4
Незнакомцы
ужасы, триллер, 2007, США
02:19
Зверополис 2
trailer 2
01:15
Левша
трейлер
02:34
Аватар: Пламя и пепел
дублированный трейлер
01:51
Брат навсегда
трейлер
02:21
Финник 2
трейлер 2
01:42
Простая случайность
дублированный трейлер
01:26
Алиса в стране чудес
трейлер 2
01:01
Паранормальное явление. Шум
дублированный трейлер
02:24
Иллюзия обмана 3
trailer 2
01:48
Лермонтов
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
во-первых почему вы верите что фильм основан на реальных событиях? вам напишут что "дневники мертвецов"тоже на реальных событиях основаны - вы поверите? никто эти реальные события не доказал...
во-вторых мало того что так называемые режисер сценарист и прочие не удосужились придумать почему же эта семейка начала за ними охотится (по мне так им просто было лень придумывать лучше снять хоррор без смысла и бабла срубить) так они еще и не удосужились рассказать почему парочка поссорилась...главное что уже начали показывать их предисторию но кульминации никто так и не увидел...видимо это осталось в больном воображении сценариста.
в-третьих: фильм не логичен. чего стоит одна стеклянная дверь. главное мне понравилось: основную дверь они заперли а вот стеклянную мало того что ничем не подперли так еще и открытую держали! оч умно!✊
Вывод: посмотрите лучше "вакансия на жертву" фильм в общем то о том же но и логичнее и история там без пробелов и конец нормальный.😓
Но уединению помешала странная девушка, постучавшаяся в дом в поисках некой Тамары, которой в этом доме не было в помине. Девушка пообещала вернуться, но вернулась не она, а троица в масках.
Кино жесткое, жуткое, держит в напряжении практически с самого начала. Страху добавляет знание, что это не выдумка, а снято по реальным событиям.
Первая половина фильма полна различных стуков, скрежетов и других визуальных скримеров. От некоторых лично меня пробирало до дрожи.
Вторая половина динамичнее, более кровавая с жестоким и неожиданным финалом, за который я снижу балл. Ведь создатели фильма так и не объяснили зрителю, для чего незнакомцы замутили эту смертельную игру. Видимо просто молодожёнам не повезло, что они в это время оказались в доме.
Фильм "Незнакомцы" ни чуть не хуже трилогии "Я плюю на ваши могилы" и других подобных, может даже в чём-то и лучше. Короче, я не разочарован.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
Авторизация по e-mail