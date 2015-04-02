Меню
Незнакомцы
Незнакомцы. Трейлер

Дата публикации: 24 апреля 2008
Незнакомцы – Молодая пара укрылась от всего мира в лесном домике на краю света. Кажется, никто в мире не знает об их существовании... кроме трех незванных гостей... в масках...
Intor 2 апреля 2015, 12:51
Банальностей и штампов конечно завались, но несмотря на это, все равно страшно ) мне понравилось )
stayse 2 апреля 2015, 12:51
ужасный фильм....✊

во-первых почему вы верите что фильм основан на реальных событиях? вам напишут что "дневники мертвецов"тоже на реальных событиях основаны - вы поверите? никто эти реальные события не доказал...

во-вторых мало того что так называемые режисер сценарист и прочие не удосужились придумать почему же эта семейка начала за ними охотится (по мне так им просто было лень придумывать лучше снять хоррор без смысла и бабла срубить) так они еще и не удосужились рассказать почему парочка поссорилась...главное что уже начали показывать их предисторию но кульминации никто так и не увидел...видимо это осталось в больном воображении сценариста.

в-третьих: фильм не логичен. чего стоит одна стеклянная дверь. главное мне понравилось: основную дверь они заперли а вот стеклянную мало того что ничем не подперли так еще и открытую держали! оч умно!✊



Вывод: посмотрите лучше "вакансия на жертву" фильм в общем то о том же но и логичнее и история там без пробелов и конец нормальный.😓
Weteran Mc 10 июля 2024, 01:03
"Незнакомцы" - жестокий триллер с элементами ужасов 2008 года, повествующий о молодой паре, которая укрылась ото всех в лесном домике, чтобы разобраться в своих чувствах.
Но уединению помешала странная девушка, постучавшаяся в дом в поисках некой Тамары, которой в этом доме не было в помине. Девушка пообещала вернуться, но вернулась не она, а троица в масках.

Кино жесткое, жуткое, держит в напряжении практически с самого начала. Страху добавляет знание, что это не выдумка, а снято по реальным событиям.
Первая половина фильма полна различных стуков, скрежетов и других визуальных скримеров. От некоторых лично меня пробирало до дрожи.
Вторая половина динамичнее, более кровавая с жестоким и неожиданным финалом, за который я снижу балл. Ведь создатели фильма так и не объяснили зрителю, для чего незнакомцы замутили эту смертельную игру. Видимо просто молодожёнам не повезло, что они в это время оказались в доме.
Фильм "Незнакомцы" ни чуть не хуже трилогии "Я плюю на ваши могилы" и других подобных, может даже в чём-то и лучше. Короче, я не разочарован.

Моя оценка: 9 из 10. 👍
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
6.4 Незнакомцы
Незнакомцы ужасы, триллер, 2007, США
