Персоны
Джессика Бил
Награды
Награды и номинации Джессики Бил
Jessica Biel
Награды и номинации Джессики Бил
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Золотая малина 2013
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2008
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Breakthrough Female Performance
Номинант
