«Ловушка»: Рецензия Киноафиши

Сила мысли

Романы Патриции Хайсмит не экранизировал только ленивый. Это и «Незнакомцы в поезде» Хичкока, и серия фильмов о талантливом аферисте Томе Рипли, и вышедшая в 2015-ом «Кэрол» Хейнса. «Ловушка» или, если точнее, «Своего рода убийство» («A Kind of Murder») не стала исключением, показав все оттенки человеческих одержимостей в стиле нуар.

Кадр из фильма «Ловушка»

На этот раз в ленте обыгрывается история из романа «Бестолочь». Все та же сливочная роскошь 60-х, за которой скрываются жестокие преступления, запретные связи и тайные страсти. Главный герой Уолтер Стэкхаус (Патрик Уилсон) успешный архитектор, женатый на красивой и не менее успешной Кларе (Джессика Бил). Супруги и их шикарный дом – просто иллюстрация американской послевоенной идиллии. Конечно, это только обложка, такая же блестящая и искусственная, как улыбка Стэкхаусов. В действительности, Клара страдает нервным расстройством, чем изводит мужа 24/7, а тот грезит о свободном сексе и писательстве. Все обсессии героев сходятся после убийства жены серенького букиниста, которым особенно интересуется не только полиция, но и Уолтер. Ведь он сам задумывался о подобном…

Кадр из фильма «Ловушка»

Впечатления от картины Энди Годдарда («Зажигая звёзды», «Доктор Кто», «Сорвиголова», «Аббатство Даунтон») оказываются какими-то неоднозначными. Визуальная эстетика криминальной драмы вызывает искреннее восхищение – тем, как построены кадры (ночного моста, например), подчеркнута разность пространств богемной и бедняцкой жизни, расставлены символичные акценты (вроде свадьбы – торжества любви в темном и грязном переулке). Особенно это касается цветов, создающих контекстные смыслы. Например, красный, который преследует Уолтера весь фильм, навязчиво навевая мысли об убийстве. Или постоянная табачная дымка, пропитывающая кадры. В общем, нельзя не оценить невербальную силу «Ловушки». А если этого окажется мало, то есть еще песня Элли (Хейли Беннетт) в подвальном баре «I can escape from you», будто транслирующая мысли Стэкхауса, который мечтает избавиться от жены.

Кадр из фильма «Ловушка»

При этом также отчетливо бросается в глаза и отчаянная попытка воссоздать нуаровскую стилистику. Это смакование модой 60-х, не только на одежду, но и жизнь в целом, выглядит утрированным и рисованным. Словно затянувшаяся реклама, где каждая сцена – красивая ложь. Вот и в фильме – что ни действо, то театр. И не отличающийся особой логикой. Главные герои ведут себя странно хаотично, особенно Уолтер, поступающий так, будто напрочь лишен здравого смысла, что и загоняет его в «ловушку». Или уж больно агрессивный и озлобленный детектив Корби (Винсент Картайзер), скачущий от одного подозреваемого к другому. То есть мы видим результат поведения героев, но не его причины. Так, непредсказуемость превращается в простую путаницу для зрителя, а эффект нагнетания в раздражение. Да и теряется главная идея – сила мыслепреступления.

Кадр из фильма «Ловушка»

Спасает «Ловушку» Джессика Бил с ее взглядом исподлобья и поджатыми губами, мастерски показавшей съедающую ее ревность и страх. И Эдди Марсан с еле подвижной мимикой и приглушенным голосом, исполнивший букиниста Киммела в очках и засаленной рубашке. Образы почти книжные, но ярко отыгранные. В остальном – нарратив получился слишком мудреным по форме и очевидным по содержанию, в котором маски не эффектно срываются, а медленно растворяются. Так что зрителям остается наслаждаться лишь актерской игрой и визуально безупречными кадрами, пропуская мимо сюжетную неправдоподобность и явную стилизованность картины.

Инна Син

В российском прокате с 19 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ловушка»