Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Кэнди
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Кэнди
Кэнди (2022 - 2022) Candy
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 4 часа 30 минут
О чем сериал

События американского мини-сериала «Кэнди» разворачиваются в начале 1980-х. В основе сюжета лежит реальная история уроженки Техаса Кэнди Монтгомери. Она имела все, что нужно женщине для счастья: роскошный загородный дом и состоятельного супруга, с которым воспитывала двоих детей. Но за внешним благополучием скрывалась драма: Кэнди не была верна мужу. На самом деле она любила избранника своей подруги Бетти Гор. Когда все открылось, женщины устроили скандал. Одержимая яростью, Кэнди набросилась на Бетти с топором.  

Кэнди - трейлер
Кэнди
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джессика Бил
Джессика Бил
Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер
Мелани Лински
Мелани Лински
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кэнди - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 5 эпизодов
 
Новости о сериале
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Домохозяйка хладнокровно убивает свою подругу в трейлере мини-сериала «Кэнди»
Домохозяйка хладнокровно убивает свою подругу в трейлере мини-сериала «Кэнди»
Неузнаваемая Джессика Бил свидетельствует о совершенном преступлении в трейлере мини-сериала «Кэнди»
Неузнаваемая Джессика Бил свидетельствует о совершенном преступлении в трейлере мини-сериала «Кэнди»
Слушать саундтрек сериала Кэнди
Кадры из сериала
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши