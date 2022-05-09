События американского мини-сериала «Кэнди» разворачиваются в начале 1980-х. В основе сюжета лежит реальная история уроженки Техаса Кэнди Монтгомери. Она имела все, что нужно женщине для счастья: роскошный загородный дом и состоятельного супруга, с которым воспитывала двоих детей. Но за внешним благополучием скрывалась драма: Кэнди не была верна мужу. На самом деле она любила избранника своей подруги Бетти Гор. Когда все открылось, женщины устроили скандал. Одержимая яростью, Кэнди набросилась на Бетти с топором.