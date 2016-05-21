«Без ума от Tiffany»: Рецензия Киноафиши
Брендиана
«Посетить один из театров Бродвея, сфотографироваться на фоне Статуи Свободы и съесть круассан у витрины Tiffany & Co». Примерно так выглядит to do лист человека, отправляющегося в Нью-Йорк. Трепетный восторг перед одним из самых известных брендов планеты испытывает любая женщина, которой не чужды чувство стиля и любовь к драгоценностям. В общем, желающих заполучить именитое колечко или колье наберётся немало. Ювелирная марка Tiffany & Co существует уже на протяжении 179 лет, а её почитателями даже успели стать Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт. Поэтому культивирование бренда началось ещё с незапамятных времён. Но наибольшего успеха в его фетишизме, без сомнений, достигла Одри Хэпберн, произнёсшая в 1961 году фразу – «Я без ума от Тиффани» (нет смысла объяснять, в каком фильме). Именно эти слова послужили автору вдохновением для названия фильма.
Режиссёр Мэттью Миле имеет явную предрасположенность к освещению в кино самых известных и роскошных витрин Нью-Йорка. Его прошлый фильм «Бергдорф Гудман: Больше века на вершине модного олимпа» рассказывал о древнейшем универмаге города, который является сосредоточением изысканных творений самых известных дизайнеров планеты. Картине удалось собрать в прокате более полумиллиона долларов, что можно назвать большим успехом для документального кино. Во время съёмок режиссёр случайно обратил свой творческий взор на здание, расположенное буквально напротив фешенебельного универмага. Так и появилась на свет полуторачасовая ода, возвеличивающая и без того великий ювелирный бренд. Правда, от предыдущей работы режиссёра лента отличается более широкой свободой действий и независимостью от менеджеров компании, которые впервыев истории так высоко оценили конечный результат.
Картина представляет собой сменяющую друг друга череду интервью со знаменитостями из мира кино и моды, а также непосредственно с теми, кто приложил свою руку к созданию обрамлённой бриллиантами мечты. Какие-то из разговоров оказываются действительно интересными и просветительскими. Например, постоянно мелькающая между сцен Франческа Амфитеатров, директор по дизайну марки, проливает свет на то, как создаются заветные украшения, а также проводит экскурсию по некоторым историческим моментам. Но в большинстве своём все, кто появляется на экране, просто впадают в самозабвенный экстаз и восторг перед брендом и рассказывают о знакомстве с ним. Поэтому порой становится сложно провести грань между искренней любовью и обычным фанатизмом.
Перед вами предстанут такие звёзды, как Баз Лурман, Дженнифер Тилли, Сэм Тейлор-Джонсон, Джессика Бил и другие. Многие из принявших участие в съёмках знаменитостей с головой утонули в сетях идолопоклонничества, однако есть среди героев несколько интересных персонажей, например, изрекающие по-детски мудрые мысли сёстры-близняшки или два одинаково одетых Эндрю, спекулирующих увлекательными фактами. Доля позитива вносится звёздами, которые не могут выговорить фамилию Флюмберже и выдают свои украшения за Tiffany, хотя на самом деле они таковыми не являются.
Однако учтите, что исчерпывающей исторической справки вы не получите, как и не узнаете секретную формулу фирменного цвета Тиффани Блю. Режиссёр, скорее, выдаёт за главную идею культивирование бренда и его влияние на человеческие жизни. Визуально фильм сам выглядит как сверкающая и переливающаяся драгоценность, которую хочется незамедлительно примерить, настолько она идеальная. Но вряд ли весь этот возведённый в гротеск глянец заинтересует широкую аудиторию, да ещё и за пределами США. Хотя если вы так же «без ума от Тиффани», как Холли Голайтли, то этот фильм создан специально для вас.
Кадр из фильма «Без ума от Тиффани»
В российском прокате со 2 июня 2016 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Без ума от Тиффани»
Трошина Олеся