Пенсионный план, 2023

Спасаясь от разъяренного криминального босса Эшли со своей маленькой дочерью Сарой вынуждена обратиться к единственному человеку, способному ей помочь - Мэтту, ее отцу, которого она не видела уже очень давно. Мэтт кажется обычным пожилым пляжным бездельником, но та эффективность, с которой он раз за разом легко избавляется от вооруженных до зубов преследователей, говорит об одном - в своем тайном прошлом ее папа был не так уж прост.
|30 ноября 2023
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