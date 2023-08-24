Пенсионный план, 2023

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Постер фильма Папа из спецназа
5.6
Папа из спецназа - Трейлер
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5.6

Папа из спецназа

, 2023
The Retirement Plan
США / боевик, комедия, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Папа из спецназа
5.6
Папа из спецназа - Трейлер
Папа из спецназа  Трейлер

О фильме

Спасаясь от разъяренного криминального босса Эшли со своей маленькой дочерью Сарой вынуждена обратиться к единственному человеку, способному ей помочь - Мэтту, ее отцу, которого она не видела уже очень давно. Мэтт кажется обычным пожилым пляжным бездельником, но та эффективность, с которой он раз за разом легко избавляется от вооруженных до зубов преследователей, говорит об одном - в своем тайном прошлом ее папа был не так уж прост.

В ролях

Николас Кейдж
Николас Кейдж
Matt
Эшли Грин
Эшли Грин
Ashley
Рон Перлман
Рон Перлман
Bobo
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Donnie
Эрни Хадсон
Эрни Хадсон
Joseph
Джоэль Мур
Джоэль Мур
Fitzsimmons
Грейс Байерс
Hector
Линн Уитфилд
Drisdale
Рик Фокс
Thalia Campbell
Sarah
Джордан Джонсон-Хиндс
Джордан Джонсон-Хиндс
Jimmy
Режиссер Тим Браун
Сценарист Тим Браун
Композитор Roger Suen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 сентября 2023
Премьера в мире 24 августа 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Бразилия 16
13 марта 2025 Израиль
24 августа 2023 Пуэрто-Рико R
15 сентября 2023 США R

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 653 100
Производство Darius Films, Joker Films, Productivity Media
Другие названия
The Retirement Plan, El último objetivo, Plan de retiro, Emeklilik Planı, Mio padre è un sicario, O Plano de Reforma, Öreg gyilkos, nem vén gyilkos, Pensioniplaan, Plan emerytalny, Plano de Aposentadoria, Planul de pensionare, Папа из спецназа, План на пенсію, リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活, برنامه بازنشستگی, طرح بازنشستگی, תוכנית הפרישה, 退休计划, Пенсионный план

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Папа из спецназа - Трейлер
Папа из спецназа Трейлер
Папа из спецназа - Трейлер
Папа из спецназа Трейлер
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