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Пенсионный план
The Retirement Plan
Пенсионный план, 2023
2023 / США
Трейлер
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Жанр:
боевик
комедия
криминал
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Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Тим Браун
В ролях
Николас Кейдж
Эшли Грин
Рон Перлман
Джеки Эрл Хэйли
Эрни Хадсон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Пляжный бродяга Николас Кейдж противостоит мафии в трейлере фильма «Пенсионный план»
Актер сыграл пожилого киллера, защищающего семью от мафии.
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13 июля 2023 12:52
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2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
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