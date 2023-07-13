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Пенсионный план, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Тим Браун
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Эшли Грин
Эшли Грин
Рон Перлман
Рон Перлман
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Эрни Хадсон
Эрни Хадсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пенсионный план 1 постер
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Пляжный бродяга Николас Кейдж противостоит мафии в трейлере фильма «Пенсионный план» Актер сыграл пожилого киллера, защищающего семью от мафии.
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13 июля 2023 12:52
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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