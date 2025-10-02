Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника»

Кинокомпания Magnolia Pictures представила полноценный трейлер мистического хоррора на евангельскую тематику «Сын плотника», который выйдет в североамериканский прокат 14 ноября. Главные роли исполнили не нуждающийся в представлении Николас Кейдж, Ноа Джуп («Тихое место») и британская певица FKA twigs, до этого сыгравшая ведущую женскую роль в ремейке «Ворона» (2024).

Действие «Сына плотника» разворачивается в удаленном египетском поселении, находящемся под контролем Римской империи. Эта местность становится полем духовной войны, когда плотник, его жена и их ребенок становятся мишенью для злых сверхъестественных сил.

Иосиф (Кейдж), Мария (FKA twigs) и их сын-подросток Иисус (Джуп) годами живут в окружении опасностей, сохраняя верность своим традициям и вере. Однако остановка в небольшой деревне выливается в хаос, когда таинственная незнакомка (Айла Джонстон) пытается убедить юного Иисуса отречься от правил своего набожного отца. С каждым новым искушением Иисус все больше погружается в запретный мир, а испуганный Иосиф осознает, что за происходящим стоит демоническая сила. Иисуса преследуют жестокие события и кошмарные видения будущего. В итоге мальчик узнает страшную правду о своей подруге: ее подлинное имя — Сатана.

Режиссером и автором сценария выступает Лофти Натан.