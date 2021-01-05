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Постер к сериалу История бранных слов
Постер к сериалу История бранных слов
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Киноафиша Сериалы История бранных слов
История бранных слов (2021 - 2021) History of Swear Words 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 2 часа 0 минут
О чем сериал

«История бранных слов» — комедийное документальное шоу, созданное онлайн-платформой Netflix. Данный проект посвящен истории появления бранных слов в английском языке: как они зародились, кто их придумал и зачем люди начали их употреблять. Каждый новый эпизод сериала посвящен отдельному ругательству, которое активно используется в современном английском языке. Ведущий сериала Николас Кейдж в свободной форме и без лишнего морализаторства расскажет зрителям необычные факты и неоднозначные характеристики того или иного бранного слова.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Ник Офферман
Ник Офферман
Сара Силверман
Сара Силверман
Исайя Уитлок мл.
Исайя Уитлок мл.
Исайя Уитлок мл.
Исайя Уитлок мл.
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
История бранных слов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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