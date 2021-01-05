« История бранных слов» — комедийное документальное шоу, созданное онлайн-платформой Netflix. Данный проект посвящен истории появления бранных слов в английском языке: как они зародились, кто их придумал и зачем люди начали их употреблять. Каждый новый эпизод сериала посвящен отдельному ругательству, которое активно используется в современном английском языке. Ведущий сериала Николас Кейдж в свободной форме и без лишнего морализаторства расскажет зрителям необычные факты и неоднозначные характеристики того или иного бранного слова.