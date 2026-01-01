Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Николас Кейдж
Награды
Награды и номинации Николаса Кейджа
Nicolas Cage
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Николаса Кейджа
Оскар 1996
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2003
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2026
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2022
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2015
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2013
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2012
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2008
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best On-Screen Duo
Победитель
Best Male Performance
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best On-Screen Duo
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1999
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Сандэнс 1995
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Чем крепче мороз, тем жарче в доме: забытая разработка советских физиков экономит до 70% на отоплении
Купил на WB японские салфетки по 16 рублей — в тот же день выбросил все губки для посуды: мусор не прилипает, сохнет за секунды
Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»
Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха
HBO сели в лужу, а мы с ИИ прочли всего Мартина и придумали истинную концовку «Игру престолов»: Джона жалко
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить