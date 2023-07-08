Известный своими ролями в «Криминальном чтиве», «Крепком орешке» и «Звездных войнах» Сэмюэл Лерой Джексон поражает своим талантом, харизмой и внутренней силой. Его путь к славе был каким угодно, но только не предсказуемым. Отец бросил семью и умер от алкоголизма, мать-одиночка вскоре серьезно заболела и попала в психиатрическую клинику, а сам Сэмюэл все детство страдал от сильного заикания. Это история о том, как неуверенный мальчик из бедной семьи преодолел множество проблем и сложных ситуаций, став одним из самых востребованных и кассовых актеров Голливуда. Среди его достижений — не только более 140 работ в кино и сериалах, но и преодоление личных испытаний, например, избавление от наркотической зависимости.

