Киноафиша
Трейлеры
Каратэ-пацан: Легенды. Дублированный трейлер 2
Каратэ-пацан: Легенды. Дублированный трейлер 2
1
1
🧡
4
👏
10
🥺
2
🤔
🥱
5
Дата публикации: 10 апреля 2025
Каратэ-пацан: Легенды
– Продолжение истории об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.
trailer 2
дублированный трейлер
trailer
Комментарии
Тая Кошелева
12 ноября 2023, 11:25
Я люблю Джеки Чана
12 ноября 2023, 11:25
1
0
Киноафиша.инфо
12 ноября 2023, 12:13
в ответ на сообщение
Тая Кошелева от 12 ноября 2023, 11:25
Джеки Чана невозможно не любить😎
12 ноября 2023, 12:13
0
0
Тая Кошелева
18 декабря 2023, 20:57
Я люблю тебя Джеки Чан
18 декабря 2023, 20:57
1
0
Олег Сагалаков
7 июня 2024, 19:09
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ АКТЕР ЛЮБЛЮ СМОТРЕТЬ ЕГО ФИЛЬМЫ
7 июня 2024, 19:09
1
0
Джеки и Дженна отец и дочь
4 января 2025, 20:28
Оценка
Я пойду на фильм каратэ пацан легенды
4 января 2025, 20:28
0
0
7.0
Каратэ-пацан: Легенды
боевик, драма, 2025, США
02:09
