Каратэ-пацан: Легенды - дублированный трейлер 2
Каратэ-пацан: Легенды. Дублированный трейлер 2

Каратэ-пацан: Легенды. Дублированный трейлер 2

Дата публикации: 10 апреля 2025
Каратэ-пацан: Легенды – Продолжение истории об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.
Тая Кошелева 12 ноября 2023, 11:25
Я люблю Джеки Чана
12 ноября 2023, 11:25 Ответить
Киноафиша.инфо 12 ноября 2023, 12:13
в ответ на сообщение Тая Кошелева от 12 ноября 2023, 11:25
Джеки Чана невозможно не любить😎
12 ноября 2023, 12:13 Ответить
Тая Кошелева 18 декабря 2023, 20:57
Я люблю тебя Джеки Чан
18 декабря 2023, 20:57 Ответить
Олег Сагалаков 7 июня 2024, 19:09
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ АКТЕР ЛЮБЛЮ СМОТРЕТЬ ЕГО ФИЛЬМЫ
7 июня 2024, 19:09 Ответить
Джеки и Дженна отец и дочь 4 января 2025, 20:28
Оценка
Я пойду на фильм каратэ пацан легенды
4 января 2025, 20:28 Ответить
7.0 Каратэ-пацан: Легенды
Каратэ-пацан: Легенды боевик, драма, 2025, США
