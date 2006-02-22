Меню
О персоне
Фильмография
Билл Тун
Bill Tung
Билл Тун
Билл Тун
Bill Tung
Дата рождения
30 марта 1933
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
22 февраля 2006
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.6
Полицейская история
(1985)
7.3
Проект А: Часть 2
(1987)
7.3
Полицейская история 3: Суперполицейский
(1992)
Фильмография Билл Тун
7
Фильмы
7
Актер
7
6.9
Первый удар
Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo
драма, приключения, боевик, комедия, триллер
1996, Гонконг / США
6.9
Разборка в Бронксе
Hung faan aau
комедия, триллер
1995, Гонконг / Канада
7.3
Полицейская история 3: Суперполицейский
Ging chaat goo si 3: Chiu kap ging chaat
триллер, боевик, комедия
1992, Гонконг
7.1
Чудеса
Kei zik
боевик, комедия, криминал
1989, Гонконг
7.1
Полицейская история 2
Ging chaat goo si juk jaap
боевик, триллер, комедия
1988, Гонконг
7.3
Проект А: Часть 2
'A' gai waak juk jaap
комедия, боевик
1987, Гонконг
7.6
Полицейская история
Ging chaat goo si
боевик, триллер, комедия
1985, Гонконг
