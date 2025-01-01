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Фильмография
Бьяо Юэнь
Киноафиша
Персоны
Бьяо Юэнь
Бьяо Юэнь
Дата рождения
26 июля 1957
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.1
Выход Дракона
(1973)
7.6
Проект А
(1983)
7.3
Непобедимый дракон
(1988)
Фильмография Бьяо Юэнь
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Триллер
Год
Все
2010
2006
1992
1991
1988
1985
1984
1983
1973
Все
10
Фильмы
10
Актер
10
Режиссер
1
Продюсер
1
7.1
Ип Ман: Рождение легенды
Yip Man chin chyun
боевик
2010, Гонконг
6.8
Младенец на $30 000 000
Bo bui gai wak
комедия, боевик, драма
2006, Гонконг
6.1
Парень из Тибета
Xi Zang xiao zi
боевик
1992, Гонконг / Тайвань
7.2
Однажды в Китае
Wong Fei Hung
боевик, приключения, драма
1991, Гонконг
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7.3
Непобедимый дракон
Fei lung maang jeung
боевик, мелодрама, комедия
1988, Гонконг
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6.9
Мои счастливые звезды
Fuk sing go jiu
боевик, комедия
1985, Гонконг
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6.3
Мои счастливые звезды 2
Xia ri fu xing
комедия, боевик
1985, Гонконг
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7.2
Закусочная на колесах
Kuai can che
боевик, комедия
1984, Гонконг / Испания
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7.6
Проект А
'A' gai waak
боевик, комедия
1983, Гонконг
Реклама 18+
•••
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8.1
Выход Дракона
Enter the Dragon
боевик, драма, триллер
1973, Гонконг / США
Смотреть трейлер
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