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Бьяо Юэнь
Бьяо Юэнь
Киноафиша Персоны Бьяо Юэнь

Бьяо Юэнь

Дата рождения
26 июля 1957
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Выход Дракона 8.1
Выход Дракона (1973)
Проект А 7.6
Проект А (1983)
Непобедимый дракон 7.3
Непобедимый дракон (1988)

Фильмография Бьяо Юэнь

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 10 Актер 10 Режиссер 1 Продюсер 1
Ип Ман: Рождение легенды 7.1
Ип Ман: Рождение легенды Yip Man chin chyun
боевик 2010, Гонконг
Младенец на $30 000 000 6.8
Младенец на $30 000 000 Bo bui gai wak
комедия, боевик, драма 2006, Гонконг
6.1
Парень из Тибета Xi Zang xiao zi
боевик 1992, Гонконг / Тайвань
Однажды в Китае 7.2
Однажды в Китае Wong Fei Hung
боевик, приключения, драма 1991, Гонконг
Непобедимый дракон 7.3
Непобедимый дракон Fei lung maang jeung
боевик, мелодрама, комедия 1988, Гонконг
Мои счастливые звезды 6.9
Мои счастливые звезды Fuk sing go jiu
боевик, комедия 1985, Гонконг
Мои счастливые звезды 2 6.3
Мои счастливые звезды 2 Xia ri fu xing
комедия, боевик 1985, Гонконг
Закусочная на колесах 7.2
Закусочная на колесах Kuai can che
боевик, комедия 1984, Гонконг / Испания
Проект А 7.6
Проект А 'A' gai waak
боевик, комедия 1983, Гонконг
Выход Дракона 8.1
Выход Дракона Enter the Dragon
боевик, драма, триллер 1973, Гонконг / США
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