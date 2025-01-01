Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеки Чан
Награды
Награды и номинации Джеки Чана
Jackie Chan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джеки Чана
Оскар 2017
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший бой
Победитель
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Lifetime Achievement
Победитель
Lifetime Achievement
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший бой
Номинант
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667