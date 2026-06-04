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Легенда навсегда - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Легенда навсегда. Трейлер

Легенда навсегда. Трейлер

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Дата публикации: 4 июня 2026
Легенда навсегда – Пенсионер Жэнь Цзицин, бывший тренер по тяжёлой атлетике, страдает болезнью Альцгеймера. Пенсионер по ошибке принимает своего арендатора Чжуна Буфаня, молодого парня из небольшого города, за сына, который много лет назад покинул его. Парню и его разношёрстной компании соседей приходится объединиться и притворяться, что они — родственники. Так незнакомцы, каждый из которых хранит по-своему тёмное прошлое, постепенно сближаются и становятся настоящей семьёй.
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