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О персоне
Фильмография
Эрик Цан
Eric Tsang
Киноафиша
Персоны
Эрик Цан
Эрик Цан
Eric Tsang
Дата рождения
14 апреля 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Эрик Цан
Родился 14 апреля 1953 года. Гонконг.
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8.3
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(2002)
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(1994)
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(1987)
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Охота на монстра
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