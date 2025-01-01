Меню
Робин Уильямс
Награды
Награды и номинации Робин Уильямс
Robin Williams
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Робин Уильямс
Оскар 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1992
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1990
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1988
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2005
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1993
Special Award
Победитель
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1979
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best Comedic Performance
Победитель
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best Comedic Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1997
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
