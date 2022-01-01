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Американизация Эмили
The Americanization of Emily
Американизация Эмили, 1964
1964 / США
7.3
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10
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Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
комедия
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О фильме
По роману Уильяма Брэдфорда Хью. Американский морской офицер, умудряющийся вести счастливую жизнь во время войны, всё-таки попадает в неприятности: сначала он по уши влюбляется, а затем его отправляют на опасное задание.
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7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
1964
Режиссер
Артур Хиллер
В ролях
Джеймс Гарнер
Джули Эндрюс
Мелвин Дуглас
Джеймс Коберн
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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