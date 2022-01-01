Американизация Эмили, 1964

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о выходе в прокат О фильме По роману Уильяма Брэдфорда Хью. Американский морской офицер, умудряющийся вести счастливую жизнь во время войны, всё-таки попадает в неприятности: сначала он по уши влюбляется, а затем его отправляют на опасное задание. Развернуть 7.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 55 минут Год выпуска 1964 Режиссер Артур Хиллер В ролях Джеймс Гарнер Джули Эндрюс Мелвин Дуглас Джеймс Коберн Все актеры и съемочная группа 1 постер

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