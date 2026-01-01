Оповещения от Киноафиши
Дивы: Джулия Эндрюс

Дивы: Джулия Эндрюс

Divas: Julie Andrews 18+
О фильме

Джули Эндрюс родилась в 1935 году в Уолтоне-на-Темзе. Девочка росла в бедности в неблагополучном районе Лондона, что никак не помешало ей реализовать свой многогранный талант. Эндрюс выступала в мюзик-холлах Лондона еще во времена Второй мировой, а затем стала звездой Бродвея. Но мировую известность актрисе принесла роль в киномюзикле Роберта Стивенсона и Хэмилтона С. Ласка «Мэри Поппинс» по книге Памелы Трэверс. Это был дебют Эндрюс в кино. Актриса тут же получила «Оскар» за лучшую женскую роль. Через год Эндрюс снялась в другом культовом мюзикле — «Звуках музыки» Роберта Уайза. Параллельно успешной карьере Джули обрела счастье в браке со сценаристом и режиссером Блэйком Эдвардсом. Пара прожила вместе более 40 лет, вплоть до смерти супруга. Эндрюс выступает на сцене вот уже семь десятилетий и является примером для британских девочек, которые мечтают о славе.

Страна Великобритания
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2023
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Divas: Julie Andrews
В ролях
Селин Дион
Тина Тернер
Тина Тернер
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Рейтинг фильма

4.1
4.3 IMDb
