Начало ХХ века. Русско-японская война оказала большое влияние на жизнь в Российской империи. Пошатнулся авторитет Николая II, в города стекается большое количество нищих и обездоленных, социально-политическая обстановка накаляется. Главные герои «Царя ночи» брат и сестра Яков (Алексей Ярмущик) и Софья (Алиса Рейфер) после гибели отца теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит преодолеть множество испытаний, они оказываются втянуты в политические интриги и борьбу за власть и не понимают, что, по сути являясь свидетелями интриг и заговоров, ходят по лезвию ножа. Зачинщиком страшного заговора против России является чиновник Алексей Раздорский (Максим Митяшин), который слепо убежден, что именно его методы приведут к спасению страны, несмотря ужасы, которые должны последовать, если все его планы исполнятся. Он хитроумно использует в своих целях Якова, которого многие люди считают народным целителем, а также мошенницу Адель (Елизавета Боярская), чьей целью становится завоевание доверия начальника Раздорского – Еремеева (Владимир Вдовиченков). Каждый из участников исторической драмы преследует свои во многом благие цели, однако именно на примере центрального конфликта «Царя ночи» можно разглядеть предпосылки к падению Российской империи в ближайшем будущем.