Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель»

Онлайн-кинотеатр KION и телеканал НТВ выпустили тизер-трейлер многосерийной криминальной драмы «Тоннель», главные роли в которой исполнили Елизавета Боярская и Сергей Гилев. Дата премьеры пока не анонсирована.

Главной героиней выступает добросовестная сотрудница таможни Света Суворова (Боярская), работающая на границе с Финляндией. Она всегда была слишком правильной для городка, где большинство вопросов решаются «по блату». Однажды Света получает страшный телефонный звонок от мафии. Ей сообщают, что ее муж (Гилев) похищен. У протагонистки есть шанс спасти супруга, но для этого ей придется отбросить свои принципы и пойти наперекор совести. Но сумеет ли она нарушить моральные границы, которые сама для себя обозначила?

В основной актерский состав также вошли Даниил Страхов и Таисья Калинина. При этом финских бандитов сыграли российские театральные актеры, для многих из которых этот проект стал дебютом в кино.

Режиссером выступает Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»). Над сценарием работали Настя Кузнецова («Чики»), Роман Жигалов и Владимир Измайлов. Производством занимаются студия KIONFILM и кинокомпания Team Films при содействии НТВ.