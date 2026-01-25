«Блокадные судьбы»: Рецензия Киноафиши

К 82-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в российский прокат вышел анимационный альманах о тех, кто пережил самое страшное время в истории города. Сценарий к «Блокадным судьбам» написал Вадим Михайлов, который, будучи ребенком, остался выживать в осажденном городе, а впоследствии стал собирать истории из дневников тех, кто оказался в кольце вместе с ним. Поэтому каждая новелла альманаха — это не просто рассказ по мотивам. Это кусочек исторической мозаики с живой человеческой душой, которая оказалась способна на сохранение света даже тогда, когда, казалось бы, это невозможно.

Помимо того, что сценарий новелл написан прямым носителем памяти о блокаде города, не менее важно и то, что каждая короткометражка нарисована художниками, живущими в Санкт-Петербурге сегодня. Поэтому любовь к месту и бережное отношение к прошлому и памяти видно в каждом кадре альманаха. Анимационные истории выполнены в разных техниках, среди которых детский рисунок, черно-белая графика, метод ротоскопирования, когда художник покадрово перерисовывает движения персонажей с кинопленки или цифрового носителя. Также аниматоры использовали коллаж и перекладку.

Несмотря на разные стилистические приемы, альманах смотрится цельно за счет того, что сюжетные ниточки каждой истории связаны рисунками и анимированными записями блокадных дневников. Связующие элементы аккуратно проводят линию от одной истории к другой, чтобы воссоздать полноценную картину происходившего: хлеб, отмеряемый по весам, разрушенные здания и гибель родных, бомбежки и авианалеты, попытки скрыть шпили и купола главных достопримечательностей города ради сохранения культурного наследия, убежища где-то в подвалах домов, письма любимым, хождение за водой к глубокой проруби на Неве, ожидание Нового года и волшебства несмотря на беспросветный мрак.

Главными действующими лицами новелл стали в основном дети и женщины, которые казалось бы бытовыми делами в военных реалиях совершали подвиг не меньший, чем защитники города. Авторы «Блокадных судеб» выбрали художественный язык метафор и образов, где авиабомба превращается в страшную паукообразную крысу, а старуха смерть, отрезающая души, словно воздушные шарики, справедливо знает, что кому-то еще отведено время пожить и потому идет на спасение и уступки. Такой подход позволяет поговорить об истории и памяти не только со взрослыми, но и с более юным поколением. Ведь если первые росли с умением бережно относиться к памятным дням, то от вторых блокадные дни Ленинграда исторически и духовно все дальше и дальше.

При этом всем мультипликационный альманах «Блокадные судьбы» не манипулирует чувствами зрителя, не давит из него лишних слез и не разбивает сердце бесповоротно. Интонация проекта выбрана верно и двигает повествование от тьмы к свету. Поэтому после сеанса зритель выйдет скорее вдохновленный, гордый и благодарный, с однозначным желанием пройтись по любимому городу и сказать ему тихое, но важное «спасибо».