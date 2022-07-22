«Мне нужна твоя машина»: Сара Коннор забирает автомобиль в вырезанной из «Терминатора: Темные судьбы» сцене

Восприняли бы зрители фильм лучше, если при монтаже отсылку к одной из лучших частей франшизы оставили бы?