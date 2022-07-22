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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
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Эксклюзивное видео: на прямой связи из Нью-Йорка Большой красный пес Клиффорд
9 декабря на экраны кинотеатров вышел добрый семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд». Киноафише удалось поговорить с самым ярким персонажем картины и посмотреть на его новые трюки!
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10 декабря 2021 15:39
В сети появились фрагменты из фильма «После. Глава 3»
Ожидаемая премьера продолжения популярной мелодрамы состоится в кинотеатрах России уже 2 сентября.
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30 августа 2021 12:41
«Зачем пересматривать “Форсаж”, когда есть это»: в России сняли пародию на любой фильм о Доминике Торетто
Набирающий популярность YouTube-канал Studio 188 выпустил очередную низкобюджетную пародию.
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15 июля 2021 16:22
С Паттинсоном лучше? Бэйла заменили звездой «Сумерек» в «Бэтмене» Нолана
Увидеть настоящего актера в роли Темного Рыцаря можно будет в следующем году.
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9 июля 2021 14:25
Видео: как Джим Керри мог выглядеть в роли Джеймса Бонда вместо Пирса Броснана
Авторы Deepfake-роликов продолжают творить чудеса.
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8 июля 2021 20:21
Эксклюзив: смотрим фрагмент мультфильма «Пчелка Майя: Медовый движ»
Уже 6 мая на больших экранах нашей страны состоится премьера красочного мультфильма о непоседливой пчелке и ее друзьях «Пчелка Майя: Медовый движ».
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30 апреля 2021 10:53
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Поколение Вояджер»
Уже 22 апреля на больших экранах нашей страны стартует фантастический триллер с Колином Фарреллом, Лили-Роуз Депп и Таем Шериданом «Поколение Вояджер».
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14 апреля 2021 16:49
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Огонек-Огниво»
Уже через неделю на больших экранах нашей страны стартует сказка «Огонек-Огниво».
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28 января 2021 10:28
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Корпорация Ad Libitum»
Режиссерский дебют Полины Ольденбург в кинотеатрах уже с 21 января.
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18 января 2021 14:47
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Ромео и Джульетта»
Оригинальная экранизация пьесы Шекспира, объединяющая балет, театр и музыку уже в кинотеатрах!
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2 января 2021 19:00
Любимые хорроры режиссера фильма «Диббук» Кита Томаса
Киноафиша представляет эксклюзивное видео, в котором режиссер рассказывает о любимых хоррорах: от известных всем до самых неочевидных и редких.
Написать
10 декабря 2020 11:27
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Кто не спрятался»
Уже 8 октября на больших экранах нашей страны стартует режиссерский дебют Дэйва Франко «Кто не спрятался».
Написать
6 октября 2020 14:39
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Сказки серого волка»
Уже 3 сентября на больших экранах нашей страны стартует анимационный фильм «Сказки серого волка».
Написать
31 августа 2020 14:26
Сцена из «Маленьких женщин» с Сиршей Ронан стала интернет-мемом
Кажется, ее действительно можно применить к любой ситуации!
Написать
20 февраля 2020 13:12
«Он пришел за каждой из нас»: представлены первые отрывки из «Хищных птиц» с Марго Робби
Харли Квинн катается на роликах во время жестокой драки и проводит женский тимбилдинг.
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30 января 2020 14:16
Кайло Рен стал стажером: Адам Драйвер в новом скетче по «Звездным войнам»
Спустя четыре года лидер Первого Ордена вновь внедрился в ряды своих подчиненных
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28 января 2020 13:32
Видео: Райан Рейнольдс и Сандра Буллок поют Happy Birthday для своей коллеги Бетти Уайт
О таком поздравлении можно только мечтать.
Написать
23 января 2020 12:00
Авторы «Неограненных драгоценностей» выпустили короткометражку с Адамом Сэндлером
Похоже, парням понравилось работать вместе.
Написать
23 января 2020 10:00
Неожиданно: Генри Кавилла заменили на Киану Ривза в новом дипфейке «Ведьмака» от Netflix
Трансформация из Джона Уика в Геральта из Ривии прошла успешно.
Написать
22 января 2020 19:40
«У нас нет черного и белого»: создатели «1917» рассказывают, как снять антивоенное кино о войне
Учитывая, что фильм является одним из номинантов на «Оскар», к ним явно стоит прислушаться.
Написать
22 января 2020 15:22
Ко дню рождения гения: на Netflix вышла короткометражка Дэвида Линча с допросом обезьянки-капуцина
17-минутный нуар теперь в открытом доступе.
Написать
21 января 2020 09:53
Эксклюзив: Уилл Смит и Мартин Лоуренс угадывают злодеев и героев из российского кино в интервью «Киноафише»
Актеры записали в «плохие парни» Шерлока Холмса и Штирлица.
Написать
20 января 2020 18:40
«Мне нужна твоя машина»: Сара Коннор забирает автомобиль в вырезанной из «Терминатора: Темные судьбы» сцене
Восприняли бы зрители фильм лучше, если при монтаже отсылку к одной из лучших частей франшизы оставили бы?
Написать
17 января 2020 09:59
«Клоуны могут раздражать»: Burger King выпустил пародию на танец Джокера
Если вас раздражают клоуны, съешьте «Воппер».
Написать
13 января 2020 16:46
Яхья Абдул-Матин II готовится к съёмкам в «Матрице 4» в спортзале
Молодой Морфеус набирает форму.
Написать
13 января 2020 04:58
Интервью Киноафиши с актерами мюзикла «Кошки»
Актеры Робби Фейрчайлд, Лори Дэвидсон и Джейсон Деруло рассказали корреспонденту Киноафиши.Инфо, чему их учили в кошачьей школе и каково это — петь 12 часов вживую.
Написать
9 января 2020 18:47
Эпично вышло: каскадёры «Ведьмака» показали закадровые видео с постановкой трюков
Горящие каскадеры, танцующая Стрыга и скромная битва с Нильфгаардом
Написать
9 января 2020 18:03
«Держите дверь закрытой»: в сети появился отрывок из триллера «Под водой» с Кристен Стюарт
В Twitter-аккаунте сайта Fandango появился отрывок из экшен-триллера Уильяма Юбэнка «Под водой»
Написать
9 января 2020 18:00
Роберт Дауни-младший пошутил про смерть Железного человека в новогоднем видео
Доказано: черный юмор и Роберт — вещи неразделимые.
Написать
26 декабря 2019 13:22
Дуэйн Джонсон и Кевин Харт назвали 5 причин смотреть «Джуманджи: Новый уровень» в интервью Киноафише
Киноафиша встретилась с актерами сиквела фильма «Джуманджи» и узнала много всего интересного о съемках и даже о скрытых болезнях Дуэйна Джонсона и Кевина Харта.
Написать
11 декабря 2019 19:11
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