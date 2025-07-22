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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Cоветское кино
София Каштанова навлекает на себя проклятие в трейлере ромкома «Укради мою мечту»
Легкая летняя комедия с щепоткой магии.
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19 июня 2025 11:23
Кузьма Сапрыкин и Ольга Веникова избавляются от рогов в трейлере ромкома «Олень»
Фильм выйдет в прокат 15 мая.
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15 апреля 2025 15:16
Пара заново открывает любовь и эмоции в трейлере антиутопического ромкома «Заведи меня»
Романтическая и камерная вариация «Эквилибриума».
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28 марта 2025 13:43
Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль образуют любовный треугольник в трейлере «Материалистки»
Новый фильм от создательницы утонченной драмы «Прошлые жизни».
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19 марта 2025 10:28
Девушка переносится в мир книг Джейн Остин в трейлере фэнтези «Мой парень — принц»
Главной героине предстоит выбирать между привычной жизнью и рискованным вихрем романтических чувств.
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25 февраля 2025 15:22
Турецкий Валентинов день: смотрим романтическую комедию «Оставь это ветру»
Любовная история, разворачивающаяся на морском побережье.
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14 февраля 2025 17:10
Анна Завтур едет по Питеру на кровати в трейлере романтической комедии «Походу любовь»
Девушка из Пскова знакомится с двумя обаятельными молодыми людьми и переживает массу приключений.
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12 февраля 2025 13:26
Фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет в России 14 февраля
Официальная премьера состоится одновременно со всем миром.
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31 января 2025 16:58
Павел Табаков и Ангелина Стречина застревают в лифте в трейлере ромкома «По любви»
Фильм специально ко Дню святого Валентина.
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23 декабря 2024 10:36
Рене Зеллвегер переживает новое романтическое увлечение в трейлере «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Культовая героиня возвращается.
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13 ноября 2024 11:13
Катерину Шпицу сводят с Дмитрием Нагиевым в трейлере новогодней комедии «Папу маме заверни»
Фильм появится в кинотеатрах 5 декабря.
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1 ноября 2024 15:13
Ирина Старшенбаум сбегает в Пермский край с едва знакомым парнем в трейлере роуд-муви «Втроем»
Компанию главным героям составляет фикус Борис, «работающий» в Минкульте.
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29 октября 2024 11:14
Чудовище помогает Мелиссе Баррере пережить разрыв с парнем в трейлере комедии «Мой сосед — монстр»
Необычная вариация сказки «Красавица и чудовище».
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16 октября 2024 15:13
Мария Горбань адаптируется к жизни на ферме Павла Прилучного в трейлере комедии «Постучись в мою Тверь»
Фильм в духе «Укрощения строптивого».
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11 октября 2024 15:58
Лора Дерн влюбляется в Лиама Хемсворта в трейлере ромкома «Планета одиночек»
Картина в духе «Под солнцем Тосканы» (2003).
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13 сентября 2024 16:04
В прокат выходит ромком «Любовь зла» с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук
Комедия положений от «Кинокомпании братьев Андреасян».
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11 сентября 2024 13:53
Ирина Старшенбаум и Петр Федоров сыграют в романическом фильме «Туда»
Главные герои отправятся на автомобиле из Москвы в Уфу, посетив по пути ряд других городов.
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10 сентября 2024 15:48
Никита Кологривый входит не в ту дверь и спасает Катерину Ковальчук в трейлере комедии «Любовь зла»
Судьба сводит вместе вора и девушку с разбитым сердцем.
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12 июля 2024 16:09
Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд влюбляются друг в друга в трейлере фильма «Время жить»
Десять лет из жизни пары, которая переживает массу испытаний и радостей.
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10 июля 2024 18:18
Анастасия Уколова оказывается в любовном треугольнике в трейлере ромкома «Выбери меня»
Главные мужские роли сыграли Кузьма Сапрыкин и Шамиль Мухамедов.
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4 июля 2024 11:18
Яна Гладких приобщает Алексея Чадова к возвышенному в трейлере «Культурной комедии»
По словам режиссера, это умный ромком о любви между леди и хулиганом.
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2 июля 2024 15:10
Сидни Суини и Глен Пауэлл стараются не влюбиться друг в друга в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя»
Фильм получил прокатный рейтинг R, что соответствует ярлыку 18+.
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17 ноября 2023 11:37
Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя»
Современная вариация «Много шума из ничего».
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20 октября 2023 14:13
Эмма Робертс открывает настоящую любовь в трейлере ромкома «Ирония судьбы в Голливуде»
Где-то мы уже это видели.
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18 августа 2022 12:37
Коул Спроус и Лана Кондор улетают на Марс в трейлере фантастического ромкома Moonshot
На стриминге фильм появится 31 марта.
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11 марта 2022 14:41
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