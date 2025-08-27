Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари»

В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари»

27 августа 2025 16:15
В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари»

Фильм сравнивают с «Любовным настроением», «Ла-Ла Лендом» и «Танцором диско».

Кинокомпания Indian Films объявила, что 29 августа состоится релиз болливудской картины «Парам и Сундари», в которой сочетаются ромком, драма и мюзикл. Это динамичный и красочный фильм, изобилующий яркими эмоциями. Сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, что позволит лучше проникнуться индийской культурой.

В центре сюжета — спокойная и утонченная девушка Сундари (Джанви Капур), происходящая из традиционной семьи и живо интересующаяся живописью. Судьбоносной для героини становится знакомство с импозантным бизнесменом из Дели по имени Парам (Сидхарт Малхотра). Эта встреча переворачивает мир Сундари. Между персонажами завязываются сложные и неоднозначные отношения. Их манит друг к другу, но в то же время имеет место явственное отторжение. Сундар и Парам воплощают разные мировоззрения и подходы к жизни, что приводит к конфликту.

Парам кажется уверенным в себе и настойчивым, но на самом деле он уязвим, поэтому пытается скрыть свое прошлое. Сундари же проделывает путь от покорности к самосознанию. С помощью этих героев авторы фильма исследуют различия между Севером и Югом Индии, но в то же время излагают историю, суть которой знакома зрителям из любой страны.

Билеты доступны на сайте indianfilms.ru.

Фото: Indian Films
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Читать дальше 28 августа 2025
Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет» Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет» Читать дальше 27 августа 2025
Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Читать дальше 28 августа 2025
Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Читать дальше 28 августа 2025
«Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел «Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел Читать дальше 27 августа 2025
Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Читать дальше 26 августа 2025
В России выйдет черная комедия «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем В России выйдет черная комедия «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем Читать дальше 25 августа 2025
Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Читать дальше 28 августа 2025
Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант» Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант» Читать дальше 27 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше