В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари»

Кинокомпания Indian Films объявила, что 29 августа состоится релиз болливудской картины «Парам и Сундари», в которой сочетаются ромком, драма и мюзикл. Это динамичный и красочный фильм, изобилующий яркими эмоциями. Сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, что позволит лучше проникнуться индийской культурой.

В центре сюжета — спокойная и утонченная девушка Сундари (Джанви Капур), происходящая из традиционной семьи и живо интересующаяся живописью. Судьбоносной для героини становится знакомство с импозантным бизнесменом из Дели по имени Парам (Сидхарт Малхотра). Эта встреча переворачивает мир Сундари. Между персонажами завязываются сложные и неоднозначные отношения. Их манит друг к другу, но в то же время имеет место явственное отторжение. Сундар и Парам воплощают разные мировоззрения и подходы к жизни, что приводит к конфликту.

Парам кажется уверенным в себе и настойчивым, но на самом деле он уязвим, поэтому пытается скрыть свое прошлое. Сундари же проделывает путь от покорности к самосознанию. С помощью этих героев авторы фильма исследуют различия между Севером и Югом Индии, но в то же время излагают историю, суть которой знакома зрителям из любой страны.

