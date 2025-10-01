В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари»

Меню
1 октября 2025 14:27
Доступен локализованный трейлер.

2 октября усилиями кинокомпании Indian Films в российских кинотеатрах стартует красочная романтическая комедия «Сани Санскари и Тулси Кумари». Это кино для любителей страстной романтики, которые ценят красоту, музыкальность и эмоциональность.

В центре сюжета — Сани и Тулси, в прошлом бывшие парой. Тулси хочет вернуть своего экс-парня Викрама, а Сани грезит о том, чтобы воссоединиться с Ананьей. Чтобы внушить своим возлюбленным ревность, Сани и Тулси решают притвориться, что они без ума друг от друга и необычайно счастливы вместе. Изначально задумка работает, потому что Викрам и Ананья действительно обращают внимание, но в дальнейшем ситуация выходит из-под контроля. Ложь приводит к ревности и смешным недоразумениям. Вместе с тем между Сани и Тулси возникают подлинные романтические чувства. В этой связи героям предстоит решить, как быть дальше.

Режиссером выступает Шашанк Кайтан. Съемки проходили в Мумбаи, дворцах Раджастхана и других примечательных локациях, так что фильм визуально похож на праздничную открытку. Также не обошлось без массовых сцен с потрясающей хореографией и множеством статистов. Кроме того, стоит обратить внимание на сшитые вручную костюмы. Саундтрек сочинил Притам Чакраборти, один из крупнейших индийских композиторов и музыкальных продюсеров.

Фото: Indian Films
Виктория Аморина
Виктория Аморина
