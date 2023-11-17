Сидни Суини и Глен Пауэлл стараются не влюбиться друг в друга в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя»

Студия Sony Pictures выпустила новый трейлер легкой романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя». Главные роли в фильме исполнили Сидни Суини («Эйфория», «Мадам «Паутина») и Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик»).

Главные герои — молодые люди Би (Суини) и Бен (Пауэлл), знакомые еще со студенческих времен. Когда-то у них состоялось романтическое свидание, которое плохо кончилось, из-за чего они стали открыто язвить в адрес друг друга. Спустя годы они вместе оказываются приглашены на свадьбу сестры Би в Австралию. Родители Би подталкивают ее возобновить отношения с ее бывшим парнем, поэтому она решает пойти на хитрость. Девушка предлагает Бену притвориться, будто они пара, чтобы избежать к лишнего внимания к себе.

Бен в итоге соглашается, потому что к нему тоже проявляет внимание девушка, которая ему неинтересна. Ролевая игра Би и Бена выливается в череду комичных ситуаций. Например, в трейлере показано, как они изображают влюбленных персонажей из «Титаника», стоя на носу корабля, но Би падает за борт, а Бену приходится прыгнуть вслед за ней.

Режиссером фильма выступает Уилл Глак. Он же написал сценарий вместе с Иланой Уолперт.

В американский прокат «Кто угодно, кроме тебя» выйдет 22 декабря.