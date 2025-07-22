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Новости о сериалах и фильмах в жанре семейный
Новости о сериалах и фильмах в жанре семейный
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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Оскар 2025
Cоветское кино
Ян Цапник сбегает в Дагестан и открывает чудо-заведение в трейлере комедии «Атель-Матель»
В фильме Кавказ изображен как отчасти сказочное пространство, где царят уют и дружелюбие.
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11 июля 2025 15:37
Обезьянка стремится воссоединиться с сородичами в трейлере фильма «Побег из зоопарка»
Релиз в российских кинотеатрах состоится 21 августа.
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9 июля 2025 16:06
Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак»
Главные женские роли исполнили Оксана Акиньшина и Кристина Корбут.
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4 июля 2025 18:00
Тренер по баскетболу возглавляет необычную команду в трейлере фильма «Звезды на земле»
Сеансы будут проходить на языке оригинала с русскими субтитрами.
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19 июня 2025 10:35
Сага об Иккинге и Беззубике: гид по франшизе «Как приручить дракона»
По случаю премьеры игрового ремейка разбираемся в том, как развивалась история дружбы викингов и драконов.
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13 июня 2025 11:13
Милый ремейк, подчеркивающий величие оригинала: появились отзывы о фильме «Как приручить дракона»
Скорее всего, проект добьется успеха в прокате.
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10 июня 2025 16:34
Девочка и ее кузен спасают лес в трейлере анимационного фильма «Дикая семейка»
Новый проект от режиссера «Жизни Кабачка».
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9 июня 2025 10:34
Мальчик-повар предотвращает развод родителей в трейлере комедии «Маленький шеф»
«Вызывайте кулинарную полицию. Вкусометр зашкаливает».
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3 июня 2025 15:24
Okko организует в Перми и Москве фестиваль детского кино «Медвежонок»
Мероприятие начнется уже завтра.
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29 мая 2025 14:32
Медведь и нерпа становятся напарниками в трейлере мультфильма «Косолапый агент»
Переосмысление шпионского жанра для самых маленьких зрителей.
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28 мая 2025 13:12
Мнения разделились: доступны рецензии на игровой ремейк «Лило и Стича»
Семейное кино о дружбе гавайской девочки и шаловливого инопланетянина.
1 комментарий
22 мая 2025 18:17
Леон Кемстач становится единым целым с роботом в трейлере комедии «(Не)искусственный интеллект»
Специально для съемок был изготовлен уникальный для российского кино экзоскелет.
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16 мая 2025 17:23
Роман Постовалов и его подопечный переносятся в прошлое в трейлере комедии «Артек. Сквозь столетия»
Релиз будет приурочен к 100-летнему юбилею знаменитого детского лагеря.
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13 мая 2025 11:02
Тасманский тигр обретает себя и спасает родные края в трейлере мультфильма «100% тигр»
Первая австралийская анимационная картина, написанная и снятая представительницей коренного населения.
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9 мая 2025 19:41
Милана Хаметова предотвращает ограбление в лагере в трейлере комедии «Не одна дома 2»
Сиквел фильма 2023 года.
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9 мая 2025 18:52
Александр Петров берет опеку над дракончиком в трейлере «Горыныча»
В кинотеатрах фильм стартует 23 октября.
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29 апреля 2025 16:25
Дядя Федор знакомится с Матроскиным и Шариком в трейлере фильма «Простоквашино»
Сарик Андреасян продолжает осваивать русскую и советскую классику.
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29 апреля 2025 15:37
Музыкант в облике собаки находит свою повзрослевшую дочь в трейлере фильма «Пес из будущего»
Лапки не помеха.
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17 апреля 2025 09:50
История Иисуса оживает в поучительном отцовском рассказе в трейлере мультфильма «Царь царей»
Анимационная адаптация повести Чарльза Диккенса.
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16 апреля 2025 12:26
Избитый шаблон или жест искренности: мнения критиков о «Minecraft в кино» разделились
Производственный бюджет составил $150 млн.
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4 апреля 2025 16:51
День рождения превращается в хаос в трейлере «Чебурашки 2»
Создатели обещают рассказать о происхождении ушастика.
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25 марта 2025 14:09
Мальчик приманивает инопланетян в трейлере мультфильма Pixar «Элио»
Вместе с тем стало известно, что знаменитая студия готовит сиквел «Тайны Коко» (2017).
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21 марта 2025 12:57
Корыстный Никита Кологривый делает добрые дела в трейлере фэнтези «Сокровища гномов»
Волшебная история о преодолении эгоизма и алчности.
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20 марта 2025 17:39
Мальчик обретает косматого друга в трейлере семейного фильма «сНежный человек»
В кинотеатрах картина стартует 29 мая.
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20 марта 2025 11:07
Гавайская девочка обретает друга из космоса в трейлере игровой адаптации «Лило и Стич»
В этом месяце выйдет «Белоснежка» с Галь Гадот и Рэйчел Зеглер.
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13 марта 2025 10:39
Приключения начинаются: вышел тизер мультфильма «Пираты опасного моря: Капитан Клык»
Капитан Джек Воробей для самых маленьких.
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5 марта 2025 15:50
В прокат выйдет приключенческий мультфильм «Повелительница города сказок»
Воодушевляющая история о дружбе и отношениях между дочерью и отцом.
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28 февраля 2025 11:26
Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес»
Дата премьеры пока не анонсирована.
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25 февраля 2025 16:03
Оборотень-пудель связывается с лунным духом в трейлере мультфильма «200% Волк»
Релиз в кинотеатрах уже завтра.
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19 февраля 2025 16:09
Мальчик из Москвы проказничает в деревне в трейлере комедии «Денискины рассказы»
Продолжение одноименного сериала, стартовавшего в 2024 году.
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18 февраля 2025 10:36
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
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