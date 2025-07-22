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Киноафиша Новости Новости о сериалах и фильмах в жанре семейный

Новости о сериалах и фильмах в жанре семейный

22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Ян Цапник сбегает в Дагестан и открывает чудо-заведение в трейлере комедии «Атель-Матель» Ян Цапник сбегает в Дагестан и открывает чудо-заведение в трейлере комедии «Атель-Матель» В фильме Кавказ изображен как отчасти сказочное пространство, где царят уют и дружелюбие.
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11 июля 2025 15:37
Обезьянка стремится воссоединиться с сородичами в трейлере фильма «Побег из зоопарка» Обезьянка стремится воссоединиться с сородичами в трейлере фильма «Побег из зоопарка» Релиз в российских кинотеатрах состоится 21 августа.
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9 июля 2025 16:06
Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак» Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак» Главные женские роли исполнили Оксана Акиньшина и Кристина Корбут.
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4 июля 2025 18:00
Тренер по баскетболу возглавляет необычную команду в трейлере фильма «Звезды на земле» Тренер по баскетболу возглавляет необычную команду в трейлере фильма «Звезды на земле» Сеансы будут проходить на языке оригинала с русскими субтитрами.
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19 июня 2025 10:35
Сага об Иккинге и Беззубике: гид по франшизе «Как приручить дракона» Сага об Иккинге и Беззубике: гид по франшизе «Как приручить дракона» По случаю премьеры игрового ремейка разбираемся в том, как развивалась история дружбы викингов и драконов. 
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13 июня 2025 11:13
Милый ремейк, подчеркивающий величие оригинала: появились отзывы о фильме «Как приручить дракона» Милый ремейк, подчеркивающий величие оригинала: появились отзывы о фильме «Как приручить дракона» Скорее всего, проект добьется успеха в прокате.
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10 июня 2025 16:34
Девочка и ее кузен спасают лес в трейлере анимационного фильма «Дикая семейка» Девочка и ее кузен спасают лес в трейлере анимационного фильма «Дикая семейка» Новый проект от режиссера «Жизни Кабачка».
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9 июня 2025 10:34
Мальчик-повар предотвращает развод родителей в трейлере комедии «Маленький шеф» Мальчик-повар предотвращает развод родителей в трейлере комедии «Маленький шеф» «Вызывайте кулинарную полицию. Вкусометр зашкаливает».
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3 июня 2025 15:24
Okko организует в Перми и Москве фестиваль детского кино «Медвежонок» Okko организует в Перми и Москве фестиваль детского кино «Медвежонок» Мероприятие начнется уже завтра.
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29 мая 2025 14:32
Медведь и нерпа становятся напарниками в трейлере мультфильма «Косолапый агент» Медведь и нерпа становятся напарниками в трейлере мультфильма «Косолапый агент» Переосмысление шпионского жанра для самых маленьких зрителей.
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28 мая 2025 13:12
Мнения разделились: доступны рецензии на игровой ремейк «Лило и Стича» Мнения разделились: доступны рецензии на игровой ремейк «Лило и Стича» Семейное кино о дружбе гавайской девочки и шаловливого инопланетянина.
1 комментарий
22 мая 2025 18:17
Леон Кемстач становится единым целым с роботом в трейлере комедии «(Не)искусственный интеллект» Леон Кемстач становится единым целым с роботом в трейлере комедии «(Не)искусственный интеллект» Специально для съемок был изготовлен уникальный для российского кино экзоскелет.
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16 мая 2025 17:23
Роман Постовалов и его подопечный переносятся в прошлое в трейлере комедии «Артек. Сквозь столетия» Роман Постовалов и его подопечный переносятся в прошлое в трейлере комедии «Артек. Сквозь столетия» Релиз будет приурочен к 100-летнему юбилею знаменитого детского лагеря.
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13 мая 2025 11:02
Тасманский тигр обретает себя и спасает родные края в трейлере мультфильма «100% тигр» Тасманский тигр обретает себя и спасает родные края в трейлере мультфильма «100% тигр» Первая австралийская анимационная картина, написанная и снятая представительницей коренного населения.
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9 мая 2025 19:41
Милана Хаметова предотвращает ограбление в лагере в трейлере комедии «Не одна дома 2» Милана Хаметова предотвращает ограбление в лагере в трейлере комедии «Не одна дома 2» Сиквел фильма 2023 года.
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9 мая 2025 18:52
Александр Петров берет опеку над дракончиком в трейлере «Горыныча» Александр Петров берет опеку над дракончиком в трейлере «Горыныча» В кинотеатрах фильм стартует 23 октября.
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29 апреля 2025 16:25
Дядя Федор знакомится с Матроскиным и Шариком в трейлере фильма «Простоквашино» Дядя Федор знакомится с Матроскиным и Шариком в трейлере фильма «Простоквашино» Сарик Андреасян продолжает осваивать русскую и советскую классику.
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29 апреля 2025 15:37
Музыкант в облике собаки находит свою повзрослевшую дочь в трейлере фильма «Пес из будущего» Музыкант в облике собаки находит свою повзрослевшую дочь в трейлере фильма «Пес из будущего» Лапки не помеха.
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17 апреля 2025 09:50
История Иисуса оживает в поучительном отцовском рассказе в трейлере мультфильма «Царь царей» История Иисуса оживает в поучительном отцовском рассказе в трейлере мультфильма «Царь царей» Анимационная адаптация повести Чарльза Диккенса.
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16 апреля 2025 12:26
Избитый шаблон или жест искренности: мнения критиков о «Minecraft в кино» разделились Избитый шаблон или жест искренности: мнения критиков о «Minecraft в кино» разделились Производственный бюджет составил $150 млн.
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4 апреля 2025 16:51
День рождения превращается в хаос в трейлере «Чебурашки 2» День рождения превращается в хаос в трейлере «Чебурашки 2» Создатели обещают рассказать о происхождении ушастика.
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25 марта 2025 14:09
Мальчик приманивает инопланетян в трейлере мультфильма Pixar «Элио» Мальчик приманивает инопланетян в трейлере мультфильма Pixar «Элио» Вместе с тем стало известно, что знаменитая студия готовит сиквел «Тайны Коко» (2017).
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21 марта 2025 12:57
Корыстный Никита Кологривый делает добрые дела в трейлере фэнтези «Сокровища гномов» Корыстный Никита Кологривый делает добрые дела в трейлере фэнтези «Сокровища гномов» Волшебная история о преодолении эгоизма и алчности.
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20 марта 2025 17:39
Мальчик обретает косматого друга в трейлере семейного фильма «сНежный человек» Мальчик обретает косматого друга в трейлере семейного фильма «сНежный человек» В кинотеатрах картина стартует 29 мая.
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20 марта 2025 11:07
Гавайская девочка обретает друга из космоса в трейлере игровой адаптации «Лило и Стич» Гавайская девочка обретает друга из космоса в трейлере игровой адаптации «Лило и Стич» В этом месяце выйдет «Белоснежка» с Галь Гадот и Рэйчел Зеглер.
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13 марта 2025 10:39
Приключения начинаются: вышел тизер мультфильма «Пираты опасного моря: Капитан Клык» Приключения начинаются: вышел тизер мультфильма «Пираты опасного моря: Капитан Клык» Капитан Джек Воробей для самых маленьких.
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5 марта 2025 15:50
В прокат выйдет приключенческий мультфильм «Повелительница города сказок» В прокат выйдет приключенческий мультфильм «Повелительница города сказок» Воодушевляющая история о дружбе и отношениях между дочерью и отцом.
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28 февраля 2025 11:26
Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес» Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес» Дата премьеры пока не анонсирована.
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25 февраля 2025 16:03
Оборотень-пудель связывается с лунным духом в трейлере мультфильма «200% Волк» Оборотень-пудель связывается с лунным духом в трейлере мультфильма «200% Волк» Релиз в кинотеатрах уже завтра.
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19 февраля 2025 16:09
Мальчик из Москвы проказничает в деревне в трейлере комедии «Денискины рассказы» Мальчик из Москвы проказничает в деревне в трейлере комедии «Денискины рассказы» Продолжение одноименного сериала, стартовавшего в 2024 году.
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18 февраля 2025 10:36
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
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