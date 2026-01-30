Мальчик обретает четвероногого друга в трейлере фильма «Моя собака — космонавт»

Кинопрокатная компания «Централ Партнершип» представила трейлер приключенческого фильма для всей семьи «Моя собака — космонавт». В кинотеатрах картина стартует 9 апреля.

Действие развернется в 1960 году в городке у космодрома Байконур. В центре сюжета — смышленый десятилетний мальчик Миша (Дмитрий Калихов), который отличается живым воображением. Наблюдая, как запуск ракет озаряет небо, он фантазирует о космосе. В своей день рождения Миша находит на улице собаку, которую он решает взять себе и нарекает Белкой. В то же время специалисты с космодрома планируют впервые запустить в космос ракету с живым существом на борту. Принято решение, что в полет отправится собака, которая пройдет сложный отбор. В итоге среди кандидатов оказывается и Белка. Она предопределит не только судьбу Миши, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

В актерский состав также вошли Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов, Даниил Воробьев, Соня Присс и Степан Девонин. Белку в фильме сыграли четвероногие артисты по имени Нэк и Муся. Режиссер — Михаил Морсков.

Производством проекта занимались «Централ Партнершип», Zoom Production и «Инстанция» при содействии Фонда Кино.