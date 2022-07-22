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Киноафиша Новости Берлинале 2019 - все самое интересное с Берлинского кинофестиваля

Берлинале 2019 - все самое интересное с Берлинского кинофестиваля

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Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля Что бы там ни говорили критики, мы смогли найти свет в конце туннеля и получить удовольствие от Берлинале.
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18 февраля 2019 19:04
На Берлинском кинофестивале победили «Синонимы» На Берлинском кинофестивале победили «Синонимы» Второй по важности приз ушел драме Франсуа Озона о жертвах священника-педофила «По воле божьей».
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16 февраля 2019 19:49
Берлин-2019: Драма «Прощай, сын мой» завершила фестиваль и разделила Киноафишу Берлин-2019: Драма «Прощай, сын мой» завершила фестиваль и разделила Киноафишу Олеся Трошина считает, что Ван Сяошуай пополнил своей новой картиной подборку «Берлинале здорового человека», тогда как Татьяна Шорохова не видит в этой картине ничего человеческого и здорового.
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16 февраля 2019 01:07
Берлин 2019: Неон и религия в драме «Божественная любовь» Берлин 2019: Неон и религия в драме «Божественная любовь» Неправдоподобное, но возможное будущее с исповедями и церквями в визуально роскошной бразильской драме.
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14 февраля 2019 21:43
Берлин-2019: Тезаурус по-французски в импрессионистской драме Надава Лапида «Синонимы» Берлин-2019: Тезаурус по-французски в импрессионистской драме Надава Лапида «Синонимы» Похожий на Тома Харди израильский солдат уезжает в Париж, отрекается от иврита, не стесняется наготы и зубрит французские слова.
1 комментарий
14 февраля 2019 04:50
Берлин-2019: «Элиза и Марсела» от Netflix наводят шум Берлин-2019: «Элиза и Марсела» от Netflix наводят шум Испанская лесбийская драма оказалась в центре скандала на Берлинале.
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14 февраля 2019 00:59
Берлин-2019: «Фотография» девять на двенадцать Берлин-2019: «Фотография» девять на двенадцать Как найти любовь, фотографируя туристов: на Берлинале показали романтическую драму с кинофестиваля «Сандэнс».
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13 февраля 2019 23:36
Берлин-2019: Фестиваль ответил на претензии кинотеатров к фильму Netflix из конкурса Берлин-2019: Фестиваль ответил на претензии кинотеатров к фильму Netflix из конкурса Не получается обойти тему Netflix – Берлин хочет себе такой же скандал, как и в Каннах.
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12 февраля 2019 22:34
Берлин-2019: «О, прекрасная ночь», или поцелуй на троих со Смертью Берлин-2019: «О, прекрасная ночь», или поцелуй на троих со Смертью В секции «Панорама» показали красивый фильм о том, что любовь всё ещё самое главное в этом мире.
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12 февраля 2019 22:04
Берлин-2019: «Бог существует, её зовут Петруния» Берлин-2019: «Бог существует, её зовут Петруния» История о македонской девушке, которая рискнула бросить вызов религиозным традициям, стала одним из главных фаворитов конкурсной программы.
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12 февраля 2019 18:37
Берлин-2019: «Власть» с Кристианом Бэйлом в роли Дарта Вейдера от политики Берлин-2019: «Власть» с Кристианом Бэйлом в роли Дарта Вейдера от политики В рамках Берлинале прошла премьера фильма Адама МакКея, который вскоре выходит в российский прокат.
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12 февраля 2019 07:29
Берлин-2019: «Кожа», в которой живёт скинхед Берлин-2019: «Кожа», в которой живёт скинхед Звезда «Билли Эллиота» и «Фантастической четвёрки» Джейми Белл сыграл самую необычную роль в своей карьере.
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12 февраля 2019 00:39
Берлин-2019: Кристиан Бэйл чувствовал себя бульдозером на съёмках «Власти» Берлин-2019: Кристиан Бэйл чувствовал себя бульдозером на съёмках «Власти» Звезда трилогии о Бэтмене представил в Германии драму о вице-президенте США Дике Чейни. Конечно, не обошлось без вопросов о внешности.
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11 февраля 2019 23:05
Берлин-2019: Женщина по имени Динозавр в драме «Яйцо» Берлин-2019: Женщина по имени Динозавр в драме «Яйцо» Постоянный гость Берлинале, китайский постановщик Ван Цюаньань привёз на фестиваль кино про Монголию, в котором звучит русская народная песня «Лучина» и Love Me Tender Элвиса Пресли.
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11 февраля 2019 21:39
«Одну секунду» Чжана Имоу сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля «Одну секунду» Чжана Имоу сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля По сообщениями в социальных сетях фильма, это связано с техническими проблемами.
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11 февраля 2019 16:04
«Дылду» Кантемира Балагова представили на кинорынке в Берлине «Дылду» Кантемира Балагова представили на кинорынке в Берлине Об этом рассказал продюсер картины Александр Роднянский.
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11 февраля 2019 12:57
Полюбите «Юмориста»: На кинорынке в Берлине показали фильм Михаила Идова Полюбите «Юмориста»: На кинорынке в Берлине показали фильм Михаила Идова Режиссёрский дебют сценариста «Лета» оказался ностальгической трагикомедией.
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11 февраля 2019 00:11
Берлин-2019: Джона Хилл представил свой режиссёрский дебют «Середина 90-х» Берлин-2019: Джона Хилл представил свой режиссёрский дебют «Середина 90-х» Комедийный актёр предстал в новом образе, который, как нам кажется, ему очень идёт.
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10 февраля 2019 22:31
Берлин-2019: Индийский рэп заявляет о себе в мелодраме «Уличный пацан» Берлин-2019: Индийский рэп заявляет о себе в мелодраме «Уличный пацан» «Уличная рэпсодия» от Болливуда про рэперов — оторваться невозможно.
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10 февраля 2019 21:00
Берлин-2019: Фатих Акин устроил гамбургскую резню пилой в «Золотой перчатке» Берлин-2019: Фатих Акин устроил гамбургскую резню пилой в «Золотой перчатке» В конкурсе показали фильм, который подействовал на иностранную прессу как «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера.
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9 февраля 2019 23:47
Берлин-2019: Очередной ученик Александра Сокурова представил свой дебют Берлин-2019: Очередной ученик Александра Сокурова представил свой дебют Александр Золотухин привёз в Берлин драму «Мальчик русский».
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9 февраля 2019 21:05
Берлин-2019: Франсуа Озон против католической церкви в триптихе «По воле божьей» Берлин-2019: Франсуа Озон против католической церкви в триптихе «По воле божьей» Французский режиссёр снял одну из своих самых серьёзных, важных и, увы, скучных работ.
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8 февраля 2019 23:35
Берлин-2019: Кейси Аффлек и мир без женщин в драме «Свет моей жизни» Берлин-2019: Кейси Аффлек и мир без женщин в драме «Свет моей жизни» Брат Бена Аффлека представил свою вторую режиссёрскую работу на Берлинале.
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8 февраля 2019 21:34
Берлинале-2019 — всё самое интересное с Берлинского Кинофестиваля Берлинале-2019 — всё самое интересное с Берлинского Кинофестиваля Берлинский Кинофестиваль 2019: новые фильмы, новости, программа. Киногод начинается в Берлине!
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8 февраля 2019 15:10
Берлин-2019: Зои Казан уходит от мужа в «Доброте незнакомцев» Берлин-2019: Зои Казан уходит от мужа в «Доброте незнакомцев» Мелодрама Лоне Шерфиг открыла Берлинский кинофестиваль. Кто-то пришел в ужас, кто-то прослезился.
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7 февраля 2019 22:00
Хороший немец: Берлинале провожает своего директора Дитера Косслика Хороший немец: Берлинале провожает своего директора Дитера Косслика Рассказываем, почему стоит запомнить 69-й Берлинский кинофестиваль.
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7 февраля 2019 11:27
«Доброта незнакомцев»: Первый отрывок из фильма открытия Берлинале «Доброта незнакомцев»: Первый отрывок из фильма открытия Берлинале Англоязычная драма Лоне Шерфиг («Воспитание чувств») даст старт Берлинскому кинофестивалю 7 февраля.
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4 февраля 2019 17:34
Берлин-2019: Программа основного конкурса Берлин-2019: Программа основного конкурса С 7 по 17 февраля в Берлине пройдет ежегодный кинофестиваль, на котором состоятся премьеры новых работ режиссёров из России, Германии, США, Франции и многих других стран мира.
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3 февраля 2019 14:35
Кинокритик Variety и LA Times вошел в состав жюри Берлинского кинофестиваля Кинокритик Variety и LA Times вошел в состав жюри Берлинского кинофестиваля Джастин Чен будет судить кино в Берлине в компании актрисы Сандры Хюллер, режиссера Себастьяна Лелио и под руководством Жюльет Бинош.
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29 января 2019 17:52
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