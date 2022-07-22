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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Новости: киноитоги
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Итоги года-2020 по версии Киноафиши: Победители
Это было непросто, но мы справились.
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29 декабря 2020 14:12
Фильм якутского режиссера «Царь-птица» стал победителем ММКФ
В Москве раздали награды победителям 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В основном конкурсе победила картина из Якутии «Царь-птица»
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27 апреля 2018 17:04
Международный телерынок MIPTV: что представит Россия в Каннах?
«Роскино» представит российские телепроекты, фильмы и анимацию на международном рынке телевизионного и цифрового контента MIPTV. Мероприятие пройдет с 9 по 12 апреля в Каннах (Франция).
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6 апреля 2018 15:47
Ваканда навсегда: «Черная Пантера» стала самым обсуждаемым фильмом за всю историю Twitter
В микроблогах Twitter зафиксировано более 35 млн обсуждений блокбастера Райана Куглера: это абсолютный рекорд среди кинокартин. Больше всего обсуждают супергеройский блокбастер в США. На второй
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23 марта 2018 15:58
Поддержали отечественного производителя: фильм «Движение вверх» стал лидером новогоднего проката.
Отечественная драма о победе советской баскетбольной сборной на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене вышла в прокат 28 декабря и за 12 дней проката собрала более 1,2 млрд. рублей, побив прошлогодний
1 комментарий
10 января 2018 11:58
Итоги года-2017 по версии Киноафиши
Киноафиша.Инфо запускает первые в своей истории Итоги года! Наши пользователи и киноэксперты сойдутся в эпичном голосовании за любимые фильмы 2017 года. На твой суд представлены не только
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8 декабря 2017 15:01
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