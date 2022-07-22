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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Хоррор
Новости: хоррор
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Фильмы, похожие на «Крик»: От Марио Бавы до Райана Мерфи
Какой твой любимый фильм ужасов?
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12 января 2022 16:55
Невеста была в черном: 5 хорроров о свадьбах, обернувшихся кровавым адом
Не ходите, девки, замуж.
1 комментарий
2 декабря 2021 13:57
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
В пору холодных осенних вечеров, приближающегося Хэллоуина и неожиданных локдаунов самое время уйти с головой в сериальные марафоны. Выбор действительно богатый, но мы решили сделать максимально вариативную подборку из лучших мистических и леденящих душу сериалов.
Написать
29 октября 2021 17:39
Очень страшное лицо: 7 самых незабываемых масок из фильмов ужасов
Зло в хоррорах может проявляться в различных формах, но убийца в маске давно стал классическим символом полной беспощадности и жестокости. Мы вспоминаем самых знаменитых киллеров, чей вид, однажды увидев, забыть невозможно.
Написать
21 октября 2021 18:40
Приготовьтесь, будет страшно: 7 главных хоррор-премьер, которые нужно посмотреть в этом году
Хэллоуинская пора! Очей очарованье!
Написать
29 сентября 2021 17:40
6 лучших боди-хорроров для зрителей с крепкими нервами
Эти фильмы заставят вас содрогнуться от омерзения. Но сделают это высокохудожественно.
Написать
10 сентября 2021 19:15
8 клише, которые можно увидеть в любом фильме ужасов
Последнее десятилетие порадовало зрителей хоррорами новой волны. Это по-настоящему умные и необычные фильмы. Что не мешает характерным приметам жанра по-прежнему кочевать из одного ужастика в другой.
Написать
22 мая 2021 12:00
Жизнь и смерти с призраками: 7 отличных фильмов про проклятые дома
Места, в которых невозможно чувствовать себя в безопасности: от похоронного бюро в «Заклятье: Новый ритуал» до знаменитого отеля из «Сияния».
Написать
12 апреля 2021 13:32
Эксклюзив: Премьера дублированного трейлера хоррора «Солнцестояние»
Компания «Вольга» выпустит картину в России уже 18 июля.
Написать
30 апреля 2019 10:47
Образ Татьяны Лариной в творчестве Стивена Кинга
Марина Латышева размышляет о книгах Стивена Кинга, его героях и о том, почему не удалось новое «Кладбище домашних животных».
Написать
8 апреля 2019 15:37
Как комедиант Джордан Пил изменил американские хорроры
Алексей Хромов рассказывает, почему режиссёр фильма «Мы» стал одной из ключевых фигур американского кинематографа.
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3 апреля 2019 13:30
Новый проект режиссера «Реинкарнации» обзавёлся первым изображением
Кинокомпания A24 показала тизер хоррора «Летнее солнцестояние» Ари Астера.
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26 февраля 2019 19:14
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