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Майкл Филиппу
Michael Philippou
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Персоны
Майкл Филиппу
Майкл Филиппу
Michael Philippou
Дата рождения
13 ноября 1992
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Аделаида, Австралия
Популярные фильмы
7.6
Два, три, демон, приди!
(2023)
7.1
Верни её из мертвых
(2025)
Билеты
6.0
Два, три, демон, приди! 2
(2025)
Фильмография Майкл Филиппу
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2023
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Сценарист
1
6
Два, три, демон, приди! 2
Talk 2 Me
ужасы, триллер
2025, США
7.1
Верни её из мертвых
Bring Her Back
ужасы
2025, Австралия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.6
Два, три, демон, приди!
Talk to Me
ужасы, триллер
2023, Австралия
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Майкл Филиппу
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