Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Зак Креггер
Zach Cregger
Киноафиша
Персоны
Зак Креггер
Зак Креггер
Zach Cregger
Дата рождения
1 марта 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
8.2
Орудия
(2025)
Билеты
7.0
Варвар
(2022)
6.9
Компаньон
(2025)
Фильмография Зак Креггер
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2026
2025
2022
2016
2014
2013
2012
2011
2009
Все
10
Фильмы
7
Сериалы
3
Режиссер
4
Сценарист
4
Продюсер
2
Композитор
1
Актер
6
Обитель зла
Resident Evil
ужасы
2026, Германия / США
8.3
Орудия
Weapons
драма, ужасы, детектив
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.9
Компаньон
Companion
фантастика, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
7
Варвар
Barbarian
ужасы, триллер
2022, США
Крушение
комедия, приключения, боевик
2016, США
5.7
Мой друг - гей
Date and Switch
комедия
2014, США
Смотреть трейлер
5.6
Любовь или секс
The Bounceback
комедия
2013, США
Смотреть трейлер
Парни с детьми
комедия, семейный
2012, США
6.5
Секс по дружбе
комедия, мелодрама
2011, США
5.4
Мисс Март
Miss March
мелодрама, комедия
2009, США
Новости о Зак Креггер
Cоздатель «Варвара» и «Орудий» написал сценарий фильма о победителе Бэтмена
Джош Бролин и Джулия Гарнер переживают страшную пропажу детей в трейлере хоррора «Оружие»
Автор хоррора «Варвар» готовится к съемкам нового фильма
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Прилучный играет самого себя? На НТВ выходит новый сериал, который должен понравиться фанатам актера
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667