«Фильмы, на которых мы выросли» — документальное шоу, созданное стриминговым сервисом Netflix. Данный сериал посвящен различным культовым фильмам, выходящим в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. В интервью с создателями шоу режиссеры, сценаристы и актеры рассказывают подробности о процессе создания той или иной картины, делятся своими эмоциями от первого просмотра и откровенно ностальгируют. Каждое из интервью сопровождается уникальными архивными кадрами, снятыми во время создания голливудских шедевров.