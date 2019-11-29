Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Фильмы, на которых мы выросли
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Фильмы, на которых мы выросли
Фильмы, на которых мы выросли (2019 - …) The Movies That Made Us 16+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 12 часов 48 минут
О чем сериал

«Фильмы, на которых мы выросли» — документальное шоу, созданное стриминговым сервисом Netflix. Данный сериал посвящен различным культовым фильмам, выходящим в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. В интервью с создателями шоу режиссеры, сценаристы и актеры рассказывают подробности о процессе создания той или иной картины, делятся своими эмоциями от первого просмотра и откровенно ностальгируют. Каждое из интервью сопровождается уникальными архивными кадрами, снятыми во время создания голливудских шедевров.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Уильям Этертон
Уильям Этертон
Дональд Йен Блэк Narrator
Дженнифер Джулиан
Дэнни Уоллес
Дэнни Уоллес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фильмы, на которых мы выросли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 4 эпизода
 
Фильмы, на которых мы выросли - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 4 эпизода
 
Фильмы, на которых мы выросли - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши