Главные героини сериала «Эхо» – однояйцевые близняшки Лени и Джина. С детства отличить одну девочку от другой не могла даже родная мать. Пользуясь этим, они стали из шалости подменять друг друга на контрольных в школе или на встречах с друзьями. Вот только игра слишком затянулась и перешла во взрослую жизнь. Теперь на двоих у сестер есть два дома, два супруга и один ребенок. И никто из родных не догадывается, что женщины до сих пор меняются местами. Так продолжается, пока одна из сестер вдруг не исчезает.