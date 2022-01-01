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Киноафиша Сериалы Эхо

Эхо (2022 - …)

Echo
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал NBC
О чем сериал

Главные героини сериала «Эхо» – однояйцевые близняшки Лени и Джина. С детства отличить одну девочку от другой не могла даже родная мать. Пользуясь этим, они стали из шалости подменять друг друга на контрольных в школе или на встречах с друзьями. Вот только игра слишком затянулась и перешла во взрослую жизнь. Теперь на двоих у сестер есть два дома, два супруга и один ребенок. И никто из родных не догадывается, что женщины до сих пор меняются местами. Так продолжается, пока одна из сестер вдруг не исчезает.

В ролях
В ролях
Рейд Скотт
Рейд Скотт
Янина Гаванкар
Янина Гаванкар
Весам Киш
Весам Киш
Никола Дикерсин
Ричард Брукс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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