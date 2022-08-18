Tekken - мультипликационный сериал по серии файтингов, выпущенный Netflix. В центре событий оказывается Дзин Казам, который в первый раз появился в игре Tekken 3. Главный герой посвящает все свое свободное время усиленным тренировкам. Ему точно не составляет труда постоять за себя. Однако после яростной атаки со стороны Огра жизнь Дзина кардинально изменилась. Теперь он занят поисками своего деда, Хэйхати Мисиму, который должен показать внуку несколько бойцовских приемов для участия в турнире «Король Железного Кулака».