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Киноафиша Сериалы Tekken: Bloodline
Tekken: Bloodline (2022 - …) Tekken: Bloodline 12+
Год выпуска 2022
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Tekken - мультипликационный сериал по серии файтингов, выпущенный Netflix. В центре событий оказывается Дзин Казам, который в первый раз появился в игре Tekken 3. Главный герой посвящает все свое свободное время усиленным тренировкам. Ему точно не составляет труда постоять за себя. Однако после яростной атаки со стороны Огра жизнь Дзина кардинально изменилась. Теперь он занят поисками своего деда, Хэйхати Мисиму, который должен показать внуку несколько бойцовских приемов для участия в турнире «Король Железного Кулака».

Tekken: Bloodline - трейлер
Tekken: Bloodline
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Tekken: Bloodline»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Tekken: Bloodline - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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