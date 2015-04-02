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Доверься мужчине
Отзывы о фильме «Доверься мужчине»
Trust The Man
Доверься мужчине
2005 / США
Трейлер
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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ira
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Lanchik от 14/09/2006 - 12:52:38
поддерживаю.
первая половина фильма - ничего, даже может показаться смешной, а вторая - пафосная чушь, нюни, и задолбавший америкосовский хеппи-енд
2 апреля 2015, 12:51
0
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Kisska
2 апреля 2015, 12:51
Фильм - говнецо ещё то. Тупые, нелепые шутки. Чисто америкосовский фильм, снятый по глупому сценарию. Большинство шуточек позволяют предполагать, что его авторы застряли в анальном периоде психосексуального развития. ✊ Духовны играет отвратительно - роль Малдера ему идёт лучше...
Никому смотреть не советую - только потеряете время!
2 апреля 2015, 12:51
0
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поддерживаю.
первая половина фильма - ничего, даже может показаться смешной, а вторая - пафосная чушь, нюни, и задолбавший америкосовский хеппи-енд
Никому смотреть не советую - только потеряете время!
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