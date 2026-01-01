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Наталья Мальгина Natalya Malgina
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Наталья Мальгина

Natalya Malgina

Дата рождения
21 декабря 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера

Популярные фильмы

Маша и медведь 6.9
Маша и медведь (2009)
Щелкунчик и мышиный король 6.0
Щелкунчик и мышиный король (2004)
Маша и медведь. День кино 2016 5.2
Маша и медведь. День кино 2016 (2016)

Фильмография Наталья Мальгина

Маша и медведь. День кино 2016 5.3
Маша и медведь. День кино 2016 Masha e o Urso: O Filme
анимация, детский 2016, Россия
Маша и медведь 6.9
Маша и медведь
комедия, детский 2009, Россия
Щелкунчик и мышиный король 6
Щелкунчик и мышиный король The Nutcracker and the Mouseking
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
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