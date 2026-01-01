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О персоне
Наталья Мальгина
Natalya Malgina
Киноафиша
Персоны
Наталья Мальгина
Наталья Мальгина
Natalya Malgina
Дата рождения
21 декабря 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Популярные фильмы
6.9
Маша и медведь
(2009)
6.0
Щелкунчик и мышиный король
(2004)
5.2
Маша и медведь. День кино 2016
(2016)
Фильмография Наталья Мальгина
5.3
Маша и медведь. День кино 2016
Masha e o Urso: O Filme
анимация, детский
2016, Россия
6.9
Маша и медведь
комедия, детский
2009, Россия
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Щелкунчик и мышиный король
The Nutcracker and the Mouseking
семейный, сказка, анимация
2004, Россия
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