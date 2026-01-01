Действие сюжета разворачивается в канун Рождества. Кукольник Дроссельмейер, крестный Клары и Фрица принес свои подарки, среди которых оказалась кукла-раскалыватель орехов Щелкунчик — некрасивая и неуклюжая игрушка с улыбкой во весь рот. Клара сразу полюбила эту игрушку. Детей увели спать. Но вдруг все вокруг изменилось: оживший Щелкунчик, превратившись в прекрасного юношу, собирает армию солдатиков и ведет их на борьбу с мышами, заполонившими комнату. Чтобы спастись от мышей, Клара бросает в них свой башмачок. Не выдержав такого ответного удара, армия мышей исчезает. А Клара, придя в себя, видит Дроссельмейера в образе прекрасного волшебника. Он открывает перед Кларой и Щелкунчиком мир сказки и радости. Клара и Щелкунчик отправляются туда. В этой стране Фея и Принц в окружении свиты открывают бал по случаю торжественного посвящения Клары в принцессы. Это самый прекрасный бал в жизни Клары: тут танцуют Шоколад, Пряники, Чай, Кофе, Пастила. Но праздник заканчивается, и Дроссельмейер возвращает Клару из волшебного путешествия. Она вновь дома.

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