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Постер фильма Щелкунчик
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Щелкунчик

, 2012
мюзикл / 18+
Постер фильма Щелкунчик

О фильме

Действие сюжета разворачивается в канун Рождества. Кукольник Дроссельмейер, крестный Клары и Фрица принес свои подарки, среди которых оказалась кукла-раскалыватель орехов Щелкунчик — некрасивая и неуклюжая игрушка с улыбкой во весь рот. Клара сразу полюбила эту игрушку. Детей увели спать. Но вдруг все вокруг изменилось: оживший Щелкунчик, превратившись в прекрасного юношу, собирает армию солдатиков и ведет их на борьбу с мышами, заполонившими комнату. Чтобы спастись от мышей, Клара бросает в них свой башмачок. Не выдержав такого ответного удара, армия мышей исчезает. А Клара, придя в себя, видит Дроссельмейера в образе прекрасного волшебника. Он открывает перед Кларой и Щелкунчиком мир сказки и радости. Клара и Щелкунчик отправляются туда. В этой стране Фея и Принц в окружении свиты открывают бал по случаю торжественного посвящения Клары в принцессы. Это самый прекрасный бал в жизни Клары: тут танцуют Шоколад, Пряники, Чай, Кофе, Пастила. Но праздник заканчивается, и Дроссельмейер возвращает Клару из волшебного путешествия. Она вновь дома.

В ролях

Йохна Лутс
Рикардо Сервера
Мияко Йошида
Стивен МакРей
Гэри Эйвис
Режиссер Питер Райт, Лев Иванов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012

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