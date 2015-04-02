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Щелкунчик и мышиный король
Отзывы о мультфильме «Щелкунчик и мышиный король»
Щелкунчик и мышиный король
2004 / Россия
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Сходил на фильм, смешанные чувства.
Во-первых, изрядно раздражал 3Д (это уже со всеми фильмами так).
Во-вторых, озвучка Киркоровым и Пугачёвой это не лучшее что я слышал.
Порадовала музыка Чайковского.
По сабжу:
первая половина норм, вторая унылая.
Как и предупреждал Писфрог фильм очень неамериканский (и по духу и по паре шуток в адрес негров).
Первая половина фильма смотрится как волшебная сказка, вторая рассказывает в основном о крысах с не особо интересным сюжетом и атмосфера сказки исчезает. Кульминации у фильма нету. Вялое действо постепенно перекатывается в вялую концовку. Фесь фильм старался убедить себя, что фильм хороший, не вышло.
Что до сравнения с Нарнией, Щелкунчик ненамного лучше.
Хотя у игры главной героини можно поучиться и Люси, и Гермионе из ГП.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Kинозритель
2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ УЖАСЕН!!! Музыка Чайковского безнадежно испоганена дурацким вокалом!!!!!!!Она не была создана как песенка доброй феи или еще кого - либо.Она создавалась как музыка, и слова там - совершенно лишнее.Бедный Петр Ильич в гробу бы перевернулся..Бррр, уши режет!!!!
Все мрачно, крысы - фашисты...Шли в кинотеатр всей семьей посмотреть Новогоднюю Сказку, но пришлось уйти с сеанса.
Жаль потраченных денег.
Цитата (peacefrog, 04/01/2011 - 19:52:36):
есть ведь ещё и Brokencyde, и Alesana, и Enter Shikari, и Escape The Fate... и многие другие славные постхардкорные команды, которые в качестве awesome gorgeous rats могли бы заскримить и загроулить всех по полной программе.
Цитата (peacefrog, 04/01/2011 - 19:52:56):
Ну современный такой нарутообразный Щелкунчик... с элементами фансервиса.. это прикольно вполне.
Ну чистой воды словоблудие.ТЬФУ!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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vvv62
2 апреля 2015, 12:51
жуткий, гадкий, мерзкий фильм! Для такого маститого режиссера - просто провал. жалко времени, потраченного на просмотр. Жаль денег , потраченных на съемки этого фильма. Скучный, дерьмовый фильм.
2 апреля 2015, 12:51
0
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majaronna
2 апреля 2015, 12:51
Просто говоря - посмотрели с удовольствием, но первую часть.Ребенок сказал: сначала очень медленно идет,а вторая половина - очень быстро прокручивается.. И это правда. Спецэффекты присутствуют.наверное,лучше смотреть три д. Не шедевр.на один раз не "задорого" посмотреть можно)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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bezrukavka
2 апреля 2015, 12:51
Нам не понравилось вообще! Ожидала сказки, а увидела не понятно что - еще бы Гитлера показали (фашистов хватило сполна на большом экране).
Больше внимания уделялось крысам, чем Щелкунчику, который по сюжету даже ничего не сделал (не воевал, не геройствовал), а только командовал и убегал.✊
Единственное, что порадовало - это актерская игра девочки-главной героини, действительно приятная.
2 апреля 2015, 12:51
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Shela_mail
2 апреля 2015, 12:51
Редкостная гадость, смотрели с друзьями, смеялись и плакали.
Жудко политизированный фильм.
Кончаловский хотел что-то сказать, но ... средства выражения использовал не в то время и не в том месте.
От "Щелкунчика" в этом фильм ничего не осталось...
Лоскутная лента - сказка-не сказка, мюзкл-не мюзикл, из 3D эффектов - только ОДИН - это кольцо дыма от сигары Обезьяны.
Сюжет - ужс., наши дети более развиты,
Брат решил поддержать брата и провалиться.
Не стоит тратить свое время и смотреть этот фильм
2 апреля 2015, 12:51
0
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frankiesayrelax
2 апреля 2015, 12:51
Щелкунчик Кончаловского - это позор. Позор бывшему мастеру, который не смог вовремя уйти. Текст, игра, озвучка, графика, сценарий, операторская работа - это не работа. Ни стиля, ни новых технологий. Такое впечатление, что за 10 лет "вынашивания идеи" Кончаловский так ушел в себя, что "случайно" узнал, что уже есть 3d - и решил подкрутить его к своей кустарной графике, и также случайно узнал, что брат Мыкыта про 2ю мировую фильм снимает - поэтому графические крысы, показанные в начале, почему-то через 30 минут становятся "людьми". Бездарная и плоская Юля.
Можно показать зло так, чтобы оно было злом, чтобы страшно было, чтобы адреналин шел. А с этого фильма просто выходишь с желанием помыться и жалостью за потраченное время.
За последние фильмы братьев Михалковых нужно вычитать лично с них за провалы в прокате. Зарвались или впали в маразм, я не знаю. Но шлею из-под мантии пора бы вынуть.
2 апреля 2015, 12:51
0
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kofyrin
2 апреля 2015, 12:51
КРЫСИНИЗАЦИЯ ЩЕЛКУНЧИКА
«Крысинизация» – термин из нового фильма Андрей Кончаловского «Щелкунчик и крысиный король». Этот термин очень точно отражает метаморфозу, произошедшую с известной сказкой Гофмана (в ней, как помнится, был король мышей).
Само слово «крысинизация» вызывает неприятные ассоциации. Что же оно означает?
Я с детства любил эту сказку, можно сказать, вырос на музыке из балета «Щелкунчик». Даже участвовал в концертах на Дворцовой площади, где исполнял на фортепиано музыку из этого балета Чайковского.
Балет смотрел в нескольких постановках, да и сейчас с удовольствием смотрю. Но после постановки Григоровича, с ревностью отношусь ко всяким вольным интерпретациям.
Между тем не удержался, и решил-таки посмотреть новую версию известной сказки в исполнении режиссёра Андрея Кончаловского.
Кончаловский пошёл по пути Люка Бессона (тоже модного режиссёра коммерческого кино), экранизировавшего свою сказку «Артур».
Поскольку именно подростки составляют львиную долю аудитории кинотеатров, самое прибыльное кино это сказки для семейного просмотра.
А чтобы уж точно обеспечить успех, Кончаловский превратил фильм в мюзикл и даже сделал перевод в 3D формат. Вместо Дроссельмейера появился Эйнштейн, и даже Зигмунд Фрейд, которые во времена Гофмана ещё не родились.
В результате, даже по названию, получилась сказка Кончаловского, а не Гофмана.
Превращение «мышиного короля» Гофмана в крысиного короля, Андрей Кончаловский объяснил так: «Мышек дети любят, их никто не боится. Белых мышей вообще с собой спать кладут. Но крыс люди не любят. Мышь не может быть агрессивна, а крыса очень умная. Есть и Камю, у которого крысы захватывают город, и это аллюзия коричневой чумы. Семантически слово "крыса" связано с чем-то угрожающим, живучим и страшным».
У моей знакомой была домашняя крыса – очень умное и доброе существо!
Этологи (занимающиеся изучением социального поведения животных) указывают на иерархию и удивительную социальную сплочённость поведения крыс. Крысы очень умные существа. Недаром же на них ставят эксперименты. Среди них есть и разведчики, и те, кто жертвует своей жизнью, поедая яд, дабы уберечь других.
Почти во всех фильмах Андрея Кончаловского отчётливо ощущается желание заработать. Все хотят заработать на «Щелкунчике». Одновременно с фильмом Кончаловского вышел полнометражный анимационный фильм «Щелкунчик». Недавно в Петербурге открылся ресторан быстрого питания «Щелкунчик», где можно выпить свежесвареного пива «Гофман».
Диснеевский мультфильм красочный и более соответствует сказке Гофмана, но наш старый мультик «Щелкунчик» мне нравится всё-таки больше.
Кончаловский признался, что идею экранизации сказки Гофмана вынашивал более 40 лет. «Знаете, "Щелкунчика" мы снимали не только для детей. Это картина для всей семьи, и для дедушек тоже, для их внуков, пап и мам. Каждое поколение будет ее воспринимать по-своему… В кинозале никому не должно быть скучно».
Но честно признаться, мне было скучно. Казалось, я смотрю анимационный фильм «Обыкновенный фашизм». Сказку превратили, с одной стороны, в боевик, с другой стороны, в мюзикл.
Получился какой-то микс из сказки Гофмана, музыки Чайковского (не только балета «Щелкунчик», но и пятой симфонии и даже первого концерта для фортепиано с оркестром), из компьютерной графики, иностранных и отечественных актёров, и фантазии Кончаловского.
Очень понравился подъём по рождественской ёлке, устремлённой в звёздное небо.
Понравились декорации и грим актёров, загримированных под крыс.
Удачной находкой (в свете последних событий) показалось озвучивание крысиного короля Филиппом Киркоровым, а его матери – отвратительной крысиной королевы – Аллой Пугачёвой.
Но слэнга в фильме было излишне много, отчего я иногда переставал понимать общение героев.
Самое лучшее в фильме – музыка Чайковского. Я впервые пожалел, что авторские права не сохраняются бессрочно. Поскольку, полагаю, ни Чайковский, ни Гофман не дали бы своё согласие на такое использование их творений.
После окончания сеанса я услышал, как мама спросила своего сына, понравился ли ему фильм. Малыш долго думал, но так и не смог ответить.
Зато взрослые реагировали бурно. Одни называли Кончаловского талантливым коньюктурщиком, другие бездарным халтурщиком…
А человек просто хотел заработать денег.
Авторы фильма могут сколько угодно убеждать себя и других, что ругающие фильм зрители, это какие-то «неправильные пчёлы».
Не спасло и перевод в модный формат 3D. Собственно, и эффект 3D почти не виден.
«Я хотел сделать картину, в которой и художественные средства остаются, лица людей передают самые сокровенные чувства, но при этом есть еще и волшебное развлечение».
Когда я слушаю Андрея Кончаловского, то всегда вспоминаю Андрея Тарковского, их спор по поводу развития киноискусства. Тарковский предостерегал Кончаловского от соскальзывания на коммерческую стезю.
Кто из них прав: тот, кто и сейчас живёт припеваючи, или тот, кто принёс себя в жертву искусству?
Тот, чьи фильмы не выдерживают и одного просмотра, или тот, чьи фильмы будут смотреть всегда?
Я очень боюсь навлечь гнев Юлии Высоцкой, которая призналась, что может убить, загрызть любого, кто угрожает её мужу (режиссёру Андрею Кончаловскому).
Она нравится мне как отчаянная домохозяйка в телепередачах по воскресеньям, но совсем не нравится как актриса.
Когда я посмотрел фильм "Глянец", то полностью согласился с самооценкой, данной себе режиссёром фильма Андреем Кончаловским: "Когда фильм заканчивается, ожидаешь полного провала. Что люди наконец-то поймут: Кончаловский - жулик. Но нет - всем нравится, и понимаешь, что в очередной раз обманул окружающих. Причем чем больше занимаешься кино, тем тверже убеждаешься, что ты жулик, а вовсе не гений, каким считал себя когда-то". (Цитируется по "Панорама" Петербург. 34(735)2007 год.)
Недавно Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Закон не преследует целей оградить детей от проблем и сложностей современной жизни и создать иллюзию, что в мире не существует зла, насилия, смерти. Но доносить до детей такого рода информацию необходимо тогда, когда они способны ее понять и принять, и в такой соответствующей их возрасту деликатной форме, чтобы эта информация не причинила вред их психическому здоровью. Например, даже маленьким детям можно рассказывать о насилии, но выражая при этом сострадание к жертве и при условии, что в итоге добро обязательно побеждает зло.
Детям нужна сказка, нужно верить в добро, в то, что добро побеждает зло.
Но не обманываем ли мы детей, внушая им веру в торжество добра над злом?
Ведь мы-то знаем, что добро лишь иногда побеждает, в то время как зло господствует!
Главный вопрос: что есть ДОБРО и что есть ЗЛО? – в фильме не получает ответа.
Наверно, Добро в том, что такие фильмы снимать надо. А Зло, возможно, в том, что эти фильмы не окупаются, хотя на них тратятся огромные бюджетные средства.
Все хотят повторить рекорд «Аватара». Но стремление угодить как можно большей аудитории приводит к печальным последствиям.
Последний рекорд был поставлен другим известным режиссёром Никитой Михалковым. Его «великий фильм о великой войне» «Утомлённые солнцем-2 Предстояние», не собрал в прокате потраченных на его создание 50 миллионов долларов бюджетных денег.
Возможно, рекорд будет побит Андреем Кончаловским, на фильм которого «Щелкунчик и крысиный король» было потрачено 90 миллионов долларов!
Американские критики дали удивительно низкие оценки фильму Кончаловского. При бюджете 90 миллионов долларов фильм собрал чуть больше 200 тысяч. А чтобы принести прибыль, должен собрать 200 миллионов!
Продюсерам "Щелкунчика и Крысиного короля" нужно погасить кредит на $50 млн. Спонсорская поддержка Внешэкономбанка (ВЭБ) обеспечила лишь около $11 млн. из бюджета фильма Андрея Кончаловского "Щелкунчик и Крысиный король" в $90 млн.
В 2010 году наблюдательный совет ВЭБа под председательством Владимира Путина решил дополнительно поддержать кинопроект. Получателем спонсорской помощи в размере 338 млн руб. (около $10,9 млн по курсу ЦБ) стала некоммерческая организация "Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств". Эти деньги пошли на то, чтобы перевести уже отснятый фильм в формат 3D, и на продвижение картины.
Давно подмечено: признанные профессионалы и таланты, идущие в политику, почему-то очень быстро заканчиваются как таланты. Вспомнить хотя бы известных спортсменов…
Некоторые люди, называющие себя нынче аристократами, а прочих «полуинтеллигентами», вместо того, чтобы красиво уйти, уступив дорогу молодым, продолжают держаться за свои «кресла».
Никита Михалков, получая недавно орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в частности, сказал: "завидуйте успехам, орденам, что почему-то не достались вам, // шипите, злобствуйте, моих друзей кляня, вы с ними не поссорите меня. // Я, к вашему большому сожалению, не собираюсь с вами воевать. // На ваши сплетни, ваши заявления, на вас самих мне просто наплевать".
Это стихи Сергея Михалкова, написанные им в 30-летнем возрасте.
Как и многие настоящие таланты, Гофман не был признан выдающимся писателем при жизни. Более того, он был несчастливым человеком.
Гофман прекрасно окончил курс юридических наук и связал свою жизнь с государственной службой. В свободное время занимался музыкой и рисованием. Его попытки зарабатывать на жизнь искусством приводили к бедности и бедствиям.
Чувствуя отвращение к мещанским «чайным» обществам, Гофман проводил большую часть вечеров, а иногда и часть ночи, в винном погребке. Расстроив себе вином и бессонницей нервы, Гофман приходил домой и садился писать. Ужасы, создаваемые его воображением, иногда приводили в страх его самого.
Сказки Гофман писал либо в состоянии алкогольного опьянения, либо от отчаяния и одиночества. В них он искусно смешивал чудесное всех веков и народов с личным вымыслом.
Как и у Андерсена, сказки Гофмана это притчи о неосуществимой любви.
Любовь маленькой девочки это любовь ангела!
Я, как и Гофман, тоже юрист, и тоже занимаюсь литературным творчеством. Вот только не пью спиртного.
Когда я работал в школе, то ощущал пульсацию чувств сидящих вокруг меня детей, чувствовал себя одним из них, словно вернулся в детство, слышал биение их сердец, искреннее горе, и любовь — одинокую, непонятую, спрятавшуюся.
Это детское переживание любви, когда что-то неведомое наполняет тебя изнутри, и не знаешь, что это, откуда, как выразить это чувство, и весь горишь, поднимаясь в небо, а чувство такое чистое, свободное от примесей и желаний, в нём заключены и боль и восторг, радость и горе, оно словно фонтан, разбрызгивающий слёзы любви, в которой счастье смешано с грустью, в котором нет ни чуточки страха, чистое, прозрачное как капелька росы, лёгкое как облачко, его невозможно выразить словами, и только слёзы могут рассказать о том, что происходит в душе.
— Добро победит, — категорично заявила второклассница Ирочка, – оно всегда побеждает. Потому что сильнее. Потому что Бог помогает добрым делам, а не злым.
— А что такое Бог?
— Это главный дух, помогающий людям творить добро. Победить зло можно только добром.
— Но каким образом? – удивился Дмитрий.
— Надо его полюбить. Ведь злого льва, наверное, никто не любит.
— Что же такое, по-твоему, зло?
— Это непонятая любовь.
(из моего романа-быль «Странник»(мистерия) на сайте Новая Русская Литература
ЛЮБОВЬ ТВОРИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ!
© Николай Кофырин – Новая Русская Литература
2 апреля 2015, 12:51
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frankiesayrelax
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение JAdore от 04/01/2011 - 23:58:41
высказывать мнение о фильме, не посмотрев его, это очень круто! и очень авторитетно звучит.
почитайте пост udivitelnoeraydom - подписываюсь под каждым словом.
2 апреля 2015, 12:51
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Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Во-первых, изрядно раздражал 3Д (это уже со всеми фильмами так).
Во-вторых, озвучка Киркоровым и Пугачёвой это не лучшее что я слышал.
Порадовала музыка Чайковского.
По сабжу:
первая половина норм, вторая унылая.
Как и предупреждал Писфрог фильм очень неамериканский (и по духу и по паре шуток в адрес негров).
Первая половина фильма смотрится как волшебная сказка, вторая рассказывает в основном о крысах с не особо интересным сюжетом и атмосфера сказки исчезает. Кульминации у фильма нету. Вялое действо постепенно перекатывается в вялую концовку. Фесь фильм старался убедить себя, что фильм хороший, не вышло.
Что до сравнения с Нарнией, Щелкунчик ненамного лучше.
Хотя у игры главной героини можно поучиться и Люси, и Гермионе из ГП.
Все мрачно, крысы - фашисты...Шли в кинотеатр всей семьей посмотреть Новогоднюю Сказку, но пришлось уйти с сеанса.
Жаль потраченных денег.
Цитата (peacefrog, 04/01/2011 - 19:52:36):есть ведь ещё и Brokencyde, и Alesana, и Enter Shikari, и Escape The Fate... и многие другие славные постхардкорные команды, которые в качестве awesome gorgeous rats могли бы заскримить и загроулить всех по полной программе.
Цитата (peacefrog, 04/01/2011 - 19:52:56):Ну современный такой нарутообразный Щелкунчик... с элементами фансервиса.. это прикольно вполне.
Ну чистой воды словоблудие.ТЬФУ!!!
Больше внимания уделялось крысам, чем Щелкунчику, который по сюжету даже ничего не сделал (не воевал, не геройствовал), а только командовал и убегал.✊
Единственное, что порадовало - это актерская игра девочки-главной героини, действительно приятная.
Жудко политизированный фильм.
Кончаловский хотел что-то сказать, но ... средства выражения использовал не в то время и не в том месте.
От "Щелкунчика" в этом фильм ничего не осталось...
Лоскутная лента - сказка-не сказка, мюзкл-не мюзикл, из 3D эффектов - только ОДИН - это кольцо дыма от сигары Обезьяны.
Сюжет - ужс., наши дети более развиты,
Брат решил поддержать брата и провалиться.
Не стоит тратить свое время и смотреть этот фильм
Можно показать зло так, чтобы оно было злом, чтобы страшно было, чтобы адреналин шел. А с этого фильма просто выходишь с желанием помыться и жалостью за потраченное время.
За последние фильмы братьев Михалковых нужно вычитать лично с них за провалы в прокате. Зарвались или впали в маразм, я не знаю. Но шлею из-под мантии пора бы вынуть.
«Крысинизация» – термин из нового фильма Андрей Кончаловского «Щелкунчик и крысиный король». Этот термин очень точно отражает метаморфозу, произошедшую с известной сказкой Гофмана (в ней, как помнится, был король мышей).
Само слово «крысинизация» вызывает неприятные ассоциации. Что же оно означает?
Я с детства любил эту сказку, можно сказать, вырос на музыке из балета «Щелкунчик». Даже участвовал в концертах на Дворцовой площади, где исполнял на фортепиано музыку из этого балета Чайковского.
Балет смотрел в нескольких постановках, да и сейчас с удовольствием смотрю. Но после постановки Григоровича, с ревностью отношусь ко всяким вольным интерпретациям.
Между тем не удержался, и решил-таки посмотреть новую версию известной сказки в исполнении режиссёра Андрея Кончаловского.
Кончаловский пошёл по пути Люка Бессона (тоже модного режиссёра коммерческого кино), экранизировавшего свою сказку «Артур».
Поскольку именно подростки составляют львиную долю аудитории кинотеатров, самое прибыльное кино это сказки для семейного просмотра.
А чтобы уж точно обеспечить успех, Кончаловский превратил фильм в мюзикл и даже сделал перевод в 3D формат. Вместо Дроссельмейера появился Эйнштейн, и даже Зигмунд Фрейд, которые во времена Гофмана ещё не родились.
В результате, даже по названию, получилась сказка Кончаловского, а не Гофмана.
Превращение «мышиного короля» Гофмана в крысиного короля, Андрей Кончаловский объяснил так: «Мышек дети любят, их никто не боится. Белых мышей вообще с собой спать кладут. Но крыс люди не любят. Мышь не может быть агрессивна, а крыса очень умная. Есть и Камю, у которого крысы захватывают город, и это аллюзия коричневой чумы. Семантически слово "крыса" связано с чем-то угрожающим, живучим и страшным».
У моей знакомой была домашняя крыса – очень умное и доброе существо!
Этологи (занимающиеся изучением социального поведения животных) указывают на иерархию и удивительную социальную сплочённость поведения крыс. Крысы очень умные существа. Недаром же на них ставят эксперименты. Среди них есть и разведчики, и те, кто жертвует своей жизнью, поедая яд, дабы уберечь других.
Почти во всех фильмах Андрея Кончаловского отчётливо ощущается желание заработать. Все хотят заработать на «Щелкунчике». Одновременно с фильмом Кончаловского вышел полнометражный анимационный фильм «Щелкунчик». Недавно в Петербурге открылся ресторан быстрого питания «Щелкунчик», где можно выпить свежесвареного пива «Гофман».
Диснеевский мультфильм красочный и более соответствует сказке Гофмана, но наш старый мультик «Щелкунчик» мне нравится всё-таки больше.
Кончаловский признался, что идею экранизации сказки Гофмана вынашивал более 40 лет. «Знаете, "Щелкунчика" мы снимали не только для детей. Это картина для всей семьи, и для дедушек тоже, для их внуков, пап и мам. Каждое поколение будет ее воспринимать по-своему… В кинозале никому не должно быть скучно».
Но честно признаться, мне было скучно. Казалось, я смотрю анимационный фильм «Обыкновенный фашизм». Сказку превратили, с одной стороны, в боевик, с другой стороны, в мюзикл.
Получился какой-то микс из сказки Гофмана, музыки Чайковского (не только балета «Щелкунчик», но и пятой симфонии и даже первого концерта для фортепиано с оркестром), из компьютерной графики, иностранных и отечественных актёров, и фантазии Кончаловского.
Очень понравился подъём по рождественской ёлке, устремлённой в звёздное небо.
Понравились декорации и грим актёров, загримированных под крыс.
Удачной находкой (в свете последних событий) показалось озвучивание крысиного короля Филиппом Киркоровым, а его матери – отвратительной крысиной королевы – Аллой Пугачёвой.
Но слэнга в фильме было излишне много, отчего я иногда переставал понимать общение героев.
Самое лучшее в фильме – музыка Чайковского. Я впервые пожалел, что авторские права не сохраняются бессрочно. Поскольку, полагаю, ни Чайковский, ни Гофман не дали бы своё согласие на такое использование их творений.
После окончания сеанса я услышал, как мама спросила своего сына, понравился ли ему фильм. Малыш долго думал, но так и не смог ответить.
Зато взрослые реагировали бурно. Одни называли Кончаловского талантливым коньюктурщиком, другие бездарным халтурщиком…
А человек просто хотел заработать денег.
Авторы фильма могут сколько угодно убеждать себя и других, что ругающие фильм зрители, это какие-то «неправильные пчёлы».
Не спасло и перевод в модный формат 3D. Собственно, и эффект 3D почти не виден.
«Я хотел сделать картину, в которой и художественные средства остаются, лица людей передают самые сокровенные чувства, но при этом есть еще и волшебное развлечение».
Когда я слушаю Андрея Кончаловского, то всегда вспоминаю Андрея Тарковского, их спор по поводу развития киноискусства. Тарковский предостерегал Кончаловского от соскальзывания на коммерческую стезю.
Кто из них прав: тот, кто и сейчас живёт припеваючи, или тот, кто принёс себя в жертву искусству?
Тот, чьи фильмы не выдерживают и одного просмотра, или тот, чьи фильмы будут смотреть всегда?
Я очень боюсь навлечь гнев Юлии Высоцкой, которая призналась, что может убить, загрызть любого, кто угрожает её мужу (режиссёру Андрею Кончаловскому).
Она нравится мне как отчаянная домохозяйка в телепередачах по воскресеньям, но совсем не нравится как актриса.
Когда я посмотрел фильм "Глянец", то полностью согласился с самооценкой, данной себе режиссёром фильма Андреем Кончаловским: "Когда фильм заканчивается, ожидаешь полного провала. Что люди наконец-то поймут: Кончаловский - жулик. Но нет - всем нравится, и понимаешь, что в очередной раз обманул окружающих. Причем чем больше занимаешься кино, тем тверже убеждаешься, что ты жулик, а вовсе не гений, каким считал себя когда-то". (Цитируется по "Панорама" Петербург. 34(735)2007 год.)
Недавно Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Закон не преследует целей оградить детей от проблем и сложностей современной жизни и создать иллюзию, что в мире не существует зла, насилия, смерти. Но доносить до детей такого рода информацию необходимо тогда, когда они способны ее понять и принять, и в такой соответствующей их возрасту деликатной форме, чтобы эта информация не причинила вред их психическому здоровью. Например, даже маленьким детям можно рассказывать о насилии, но выражая при этом сострадание к жертве и при условии, что в итоге добро обязательно побеждает зло.
Детям нужна сказка, нужно верить в добро, в то, что добро побеждает зло.
Но не обманываем ли мы детей, внушая им веру в торжество добра над злом?
Ведь мы-то знаем, что добро лишь иногда побеждает, в то время как зло господствует!
Главный вопрос: что есть ДОБРО и что есть ЗЛО? – в фильме не получает ответа.
Наверно, Добро в том, что такие фильмы снимать надо. А Зло, возможно, в том, что эти фильмы не окупаются, хотя на них тратятся огромные бюджетные средства.
Все хотят повторить рекорд «Аватара». Но стремление угодить как можно большей аудитории приводит к печальным последствиям.
Последний рекорд был поставлен другим известным режиссёром Никитой Михалковым. Его «великий фильм о великой войне» «Утомлённые солнцем-2 Предстояние», не собрал в прокате потраченных на его создание 50 миллионов долларов бюджетных денег.
Возможно, рекорд будет побит Андреем Кончаловским, на фильм которого «Щелкунчик и крысиный король» было потрачено 90 миллионов долларов!
Американские критики дали удивительно низкие оценки фильму Кончаловского. При бюджете 90 миллионов долларов фильм собрал чуть больше 200 тысяч. А чтобы принести прибыль, должен собрать 200 миллионов!
Продюсерам "Щелкунчика и Крысиного короля" нужно погасить кредит на $50 млн. Спонсорская поддержка Внешэкономбанка (ВЭБ) обеспечила лишь около $11 млн. из бюджета фильма Андрея Кончаловского "Щелкунчик и Крысиный король" в $90 млн.
В 2010 году наблюдательный совет ВЭБа под председательством Владимира Путина решил дополнительно поддержать кинопроект. Получателем спонсорской помощи в размере 338 млн руб. (около $10,9 млн по курсу ЦБ) стала некоммерческая организация "Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств". Эти деньги пошли на то, чтобы перевести уже отснятый фильм в формат 3D, и на продвижение картины.
Давно подмечено: признанные профессионалы и таланты, идущие в политику, почему-то очень быстро заканчиваются как таланты. Вспомнить хотя бы известных спортсменов…
Некоторые люди, называющие себя нынче аристократами, а прочих «полуинтеллигентами», вместо того, чтобы красиво уйти, уступив дорогу молодым, продолжают держаться за свои «кресла».
Никита Михалков, получая недавно орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в частности, сказал: "завидуйте успехам, орденам, что почему-то не достались вам, // шипите, злобствуйте, моих друзей кляня, вы с ними не поссорите меня. // Я, к вашему большому сожалению, не собираюсь с вами воевать. // На ваши сплетни, ваши заявления, на вас самих мне просто наплевать".
Это стихи Сергея Михалкова, написанные им в 30-летнем возрасте.
Как и многие настоящие таланты, Гофман не был признан выдающимся писателем при жизни. Более того, он был несчастливым человеком.
Гофман прекрасно окончил курс юридических наук и связал свою жизнь с государственной службой. В свободное время занимался музыкой и рисованием. Его попытки зарабатывать на жизнь искусством приводили к бедности и бедствиям.
Чувствуя отвращение к мещанским «чайным» обществам, Гофман проводил большую часть вечеров, а иногда и часть ночи, в винном погребке. Расстроив себе вином и бессонницей нервы, Гофман приходил домой и садился писать. Ужасы, создаваемые его воображением, иногда приводили в страх его самого.
Сказки Гофман писал либо в состоянии алкогольного опьянения, либо от отчаяния и одиночества. В них он искусно смешивал чудесное всех веков и народов с личным вымыслом.
Как и у Андерсена, сказки Гофмана это притчи о неосуществимой любви.
Любовь маленькой девочки это любовь ангела!
Я, как и Гофман, тоже юрист, и тоже занимаюсь литературным творчеством. Вот только не пью спиртного.
Когда я работал в школе, то ощущал пульсацию чувств сидящих вокруг меня детей, чувствовал себя одним из них, словно вернулся в детство, слышал биение их сердец, искреннее горе, и любовь — одинокую, непонятую, спрятавшуюся.
Это детское переживание любви, когда что-то неведомое наполняет тебя изнутри, и не знаешь, что это, откуда, как выразить это чувство, и весь горишь, поднимаясь в небо, а чувство такое чистое, свободное от примесей и желаний, в нём заключены и боль и восторг, радость и горе, оно словно фонтан, разбрызгивающий слёзы любви, в которой счастье смешано с грустью, в котором нет ни чуточки страха, чистое, прозрачное как капелька росы, лёгкое как облачко, его невозможно выразить словами, и только слёзы могут рассказать о том, что происходит в душе.
— Добро победит, — категорично заявила второклассница Ирочка, – оно всегда побеждает. Потому что сильнее. Потому что Бог помогает добрым делам, а не злым.
— А что такое Бог?
— Это главный дух, помогающий людям творить добро. Победить зло можно только добром.
— Но каким образом? – удивился Дмитрий.
— Надо его полюбить. Ведь злого льва, наверное, никто не любит.
— Что же такое, по-твоему, зло?
— Это непонятая любовь.
(из моего романа-быль «Странник»(мистерия) на сайте Новая Русская Литература
ЛЮБОВЬ ТВОРИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ!
© Николай Кофырин – Новая Русская Литература
высказывать мнение о фильме, не посмотрев его, это очень круто! и очень авторитетно звучит.
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