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В доме В доме
Киноафиша Фильмы В доме
Dans la maison / In the House

В доме, 2012

2012 / Франция
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жермен, учитель литературы средних лет, сближается со своим 16-летним учеником Клодом Гарсиа, одновременно обучая его совершенствованию навыков письма. Это приводит к тому, что не по годам развитый и пренебрежительный студент становится все более трансгрессивным и антиобщественным, демонстрируя талант манипулировать динамикой отношений и находить способы любой ценой удовлетворять свои потребности. Ученик соблазняет мать своего друга и жену учителя. Он также непреднамеренно становится причиной увольнения Жермена, но они все равно остаются на связи из-за их взаимной страсти к поиску историй, которые их волнуют. Как далеко заведут их эти странные отношения? 

  • Сценарий фильма основан на пьесе Хуана Майорги «Мальчик в последнем ряду». 
  • Эрнст Умхауэр, сыгравший Клода, так сказал о своем персонаже: «Он путает свое письмо с реальностью и переворачивает все на своем пути с ног на голову. Он умен, но не отличает хорошее от плохого и не очень осознает свою ответственность».
  • Оба родителя сценариста и режиссера фильма Франсуа Озона были учителями.
  • Бюджет фильма составил 9,2 миллиона евро. Съемки проходили в течение восьми недель, в августе и сентябре 2011 года, в пригородах Парижа. 

Мальчик, обладающий литературным даром и болезненной страстью подглядывать за жизнью других, пишет сочинения, которые удивляют его школьного учителя. Опусы ученика с последней парты пугают своими откровениями и поражают талантом. Однажды мальчик начинает писать рассказ о семье своего одноклассника...

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 8 ноября 2012
Премьера онлайн 5 ноября 2021
Премьера в мире 26 сентября 2012
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Эмманюэль Сенье
Эмманюэль Сенье
Фабрис Лукини
Фабрис Лукини
Фабрис Колсон
Диана Стюарт
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ну вот, у меня новая любовь . Дивный фильм.
Надо еще, конечно, покрутить в голове, посмаковать. Но по первому впечатлению - восторг.
Редкостное… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
У Озона премия за лучший сценарий (В доме) от европейских киноакадемиков. Очень, очень рада✊
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17 октября 2017 13:54
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