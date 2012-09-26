В доме, 2012

Жермен, учитель литературы средних лет, сближается со своим 16-летним учеником Клодом Гарсиа, одновременно обучая его совершенствованию навыков письма. Это приводит к тому, что не по годам развитый и пренебрежительный студент становится все более трансгрессивным и антиобщественным, демонстрируя талант манипулировать динамикой отношений и находить способы любой ценой удовлетворять свои потребности. Ученик соблазняет мать своего друга и жену учителя. Он также непреднамеренно становится причиной увольнения Жермена, но они все равно остаются на связи из-за их взаимной страсти к поиску историй, которые их волнуют. Как далеко заведут их эти странные отношения?