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Ютака Мацусигэ
Yutaka Matsushige
Киноафиша
Персоны
Ютака Мацусигэ
Ютака Мацусигэ
Yutaka Matsushige
Дата рождения
19 января 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Фукуока, Япония
Рост
188 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.3
Полночная закусочная
(2009)
8.0
Неестественная смерть
(2018)
7.5
Ину-О: Рождение легенды
(2021)
Фильмография Ютака Мацусигэ
6.8
Скарлет
Hateshinaki Scarlet
боевик, приключения, анимация
2025, Япония / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Ину-О: Рождение легенды
Inu-oh
анимация, фэнтези, музыка, аниме
2021, Япония / Китай
Смотреть трейлер
6.3
30 минут до прощания
Sayonara made no 30-bun
драма, фэнтези, музыка
2020, Япония
6.2
Переезд по-самурайски
Hikkoshi daimyô!
комедия, исторический
2019, Япония
8
Неестественная смерть
драма, криминал, мини-сериал, дорама
2018, Япония
6.4
Преступник для прокурора
Kensatsu gawa no zainin
детектив, криминал
2018, Япония
6.6
Пока кофе не остыл
Kohi ga Samenai Uchi Ni
приключения, драма, фэнтези
2018, Япония
6.1
Последний беспредел
Autoreiji saishusho / Outrage Coda
боевик, драма, криминал
2017, Япония
Рецензия
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