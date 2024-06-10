Симен и Камелла — два сперматозоида в мошонке фаната «Звездных войн». Они живут спокойно, пока их хозяин не находит себе девушку. Так Симен и Камелла отправляются в опасное путешествие до яйцеклетки возлюбленной хозяина через спермициды и противозачаточные.
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