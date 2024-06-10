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Постер мультфильма Полный армагеддец
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Киноафиша Фильмы Полный армагеддец

Полный армагеддец

Анимационная комедия о сперматозоидах гика, которые стремятся попасть в женскую яйцеклетку Spermageddon 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 89
Не пойду 56

О фильме

Симен и Камелла — два сперматозоида в мошонке фаната «Звездных войн». Они живут спокойно, пока их хозяин не находит себе девушку. Так Симен и Камелла отправляются в опасное путешествие до яйцеклетки возлюбленной хозяина через спермициды и противозачаточные.

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 2 июня 2025
Премьера в мире 10 июня 2024
Дата выхода
24 июля 2025 Россия Экспонента
10 июля 2025 Венгрия 16
6 марта 2025 Дания
25 июля 2025 Испания
11 апреля 2025 Литва
10 января 2025 Норвегия
20 марта 2025 Словакия 15
27 февраля 2025 Таиланд
25 апреля 2025 Тайвань
21 февраля 2025 Финляндия
13 февраля 2025 Чехия
18 апреля 2025 Эстония
Сборы в мире $1 183 090
Производство 74 Entertainment, Qvisten Animation
Другие названия
Spermageddon, Espermageddon, Σπερμαγεδών, Полный армагеддец, 取精急轉彎
Режиссер
Расмус А. Сивертсен
Томми Виркола
Томми Виркола
В ролях
Аксель Хенни
Аксель Хенни
Бьорн Сундквист
Бьорн Сундквист
Кристиан Рубек
Кристиан Рубек
Матильда Томин Сторм
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

5.2
Оцените 50 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3498 В жанре «анимация»  387 В жанре «комедия»  973 В жанре «мюзикл»  106 В фильмах Норвегии  17
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
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Наша рецензия

Норвежский мультфильм для взрослых Томми Виркола и Расмуса А. Сивертсена с говорящим оригинальным названием Spermageddon, которое у нас постарались перевести не так вызывающе, так и не был допущен Минкультом в прокат. Впрочем, как и в некоторых других странах мира. Это анимационный проект, задуманный по образу и подобию «Полного расколбаса» — недетского мультика о реальной жизни продуктов, которые из магазина попадают к людям домой. Однако новинка вызвала еще шума в…
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Ze Evil 20 февраля 2025, 22:06
Это позор💩
rus-kov 12 апреля 2025, 20:58
Пипец что молодому поколению скармливают)
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17 июня 2025 10:41
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