Наша рецензия

Норвежский мультфильм для взрослых Томми Виркола и Расмуса А. Сивертсена с говорящим оригинальным названием Spermageddon, которое у нас постарались перевести не так вызывающе, так и не был допущен Минкультом в прокат. Впрочем, как и в некоторых других странах мира. Это анимационный проект, задуманный по образу и подобию «Полного расколбаса» — недетского мультика о реальной жизни продуктов, которые из магазина попадают к людям домой. Однако новинка вызвала еще шума в…