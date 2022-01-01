Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Вегар Хуль
Вегар Хуль
Vegar Hoel
О персоне
Фильмография
Вегар Хуль
Vegar Hoel
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Вегара Хуля
Родился 15 ноября 1973 года.
Развернуть
Фильмография Вегара Хуля
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
боевик
2016, Норвегия
6.0
Операция «Мертвый снег» 2
комедия, ужасы, боевик
2014, Норвегия / Исландия
6.0
Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения
2009, Норвегия
5.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»