«Полный армагеддец»: Рецензия Киноафиши

Норвежский мультфильм для взрослых Томми Виркола и Расмуса А. Сивертсена с говорящим оригинальным названием Spermageddon, которое у нас постарались перевести не так вызывающе, так и не был допущен Минкультом в прокат. Впрочем, как и в некоторых других странах мира. Это анимационный проект, задуманный по образу и подобию «Полного расколбаса» — недетского мультика о реальной жизни продуктов, которые из магазина попадают к людям домой. Однако новинка вызвала еще шума в инфополе.

«Полный армагеддец» параллельно рассказывает две истории. Первая посвящена подросткам Йенсу и Лисе, которые влюбляются в летнем лагере и занимаются своим первым в жизни сексом. Вторая сюжетная линия посвящена приключениям двух сперматозоидов Йенса — их зовут Симен и Камелла. Они слушают лекции о том, как оплодотворить яйцеклетку и какая незавидная судьба их может ждать помимо этого, а когда армагеддец случается, то они отправляются в неожиданное путешествие из организма Йенса в организм Лисы. Конечно же, удачному завершению их главной цели вечно что-то мешает.

Контекстно «Полный армагеддец» совершенно не вписывается в нынешнюю культурную политику, которая активно направлена на создание правильного образа семьи и повышение рождаемости. И нет ничего удивительного в том, что мультфильму не выдали прокатное удостоверение — вовсе не из-за откровенных сцен, которые на самом деле откровенными не назовешь, а в целом из-за тематики. Из-за раннего подросткового секса, из-за демонстрации способов контрацепции, из-за того, что финал фильма открыто заявляет: даже если сперматозоиды проникли в яйцеклетку, это вовсе не означает, что их миссия успешно выполнена. «Полный армагеддец» не в нашем менталитете и даже не в менталитете других условно прогрессивных стран.

Однако проблема мультфильма далеко не в этом. Заимствуя идею «Головоломки», но перенося эмоциональный центр значительно ниже, Виркола и Сивертсен предлагают свою безумную версию в формате «а что, если бы у сперматозоидов была душа?». Получается полная абсурда история с музыкальными номерами об извержении естественных жидкостей из организма человека, различных видах секса и анатомических особенностях. К слову, последние не всегда достоверны — вряд ли в реальности сперматозоидам удастся провернуть тот трюк ради своей цели, который провернули Симен и Камелла в организме Лисы. Спойлерить все же не будем.

В лучшем случае от всех этих сцен испытываешь испанский стыд, в худшем — отвращение. Грубый юмор не кажется таким смешным и оригинальным, как это было в «Полном расколбасе». Наоборот, он слишком топорный, исключительно физиологический и устаревший. Вряд ли современные скандинавские подростки делают первые шаги в своей интимной жизни именно таким образом, все время и невпопад отсылая к штампам из порнофильмов.

Главный недостаток норвежского мультика в том, что он так и не определился со своей целевой аудиторией. Для взрослых «Полный армагеддец» недостаточно откровенен, чтобы назвать его эротической анимацией. Для детей он никак не может служить пособием по секс-просвещению из-за отсутствия анатомических точностей и резких шуток. Разве что скуфам, как скажут зумеры, такой прямолинейный фильм придется по душе.

Так что, как это нередко бывает, фильм оказался примечателен своей скандальностью, а вовсе не художественными достоинствами. Даже гонзо-кинематограф вряд ли принял бы такого собрата к себе в компанию.