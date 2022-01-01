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Бьорн Сундквист
Бьорн Сундквист
Bjørn Sundquist
О персоне
Фильмография
Бьорн Сундквист
Bjørn Sundquist
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Дата рождения
16 июня 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Хаммерфест, Норвегия
Фильмография Бьорн Сундквист
Дикий мужчина
комедия
2021, Дания
7.0
Три орешка для Золушки
семейный, фэнтези
2021, Норвегия / Литва
6.0
Куриный забег
анимация
2020, Норвегия
6.0
Харольд здесь
комедия, драма
2014, Норвегия
6.0
Лесной патруль
анимация
2013, Норвегия
6.0
Тайна Рагнарока
боевик, приключения
2013, Норвегия
5.0
Довольно добрый человек
комедия
2010, Норвегия
5.0
Пан
драма
1995, Германия / Дания / Норвегия
5.0
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