Легенды наших предков - тизер-трейлер
Легенды наших предков. Тизер-трейлер

Легенды наших предков. Тизер-трейлер

Дата публикации: 6 ноября 2024
Легенды наших предков – Репортер из Екатеринбурга  по заданию редакции оказался в затерянном в тайге селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. Путешествие, полное неожиданных приключений, сблизит отца и дочь, ведь только вместе они смогут разгадать тайну, которую скрывают легенды наших предков…
6.6 Легенды наших предков
Легенды наших предков фэнтези, приключения, семейный, 2025, Россия
