Легенды наших предков
– Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказался в затерянном в тайге селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. Путешествие, полное неожиданных приключений, сблизит отца и дочь, ведь только вместе они смогут разгадать тайну, которую скрывают легенды наших предков…
