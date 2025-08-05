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Киноафиша Новости На Сахалине состоится первый кинофестиваль «Островной Экран»

На Сахалине состоится первый кинофестиваль «Островной Экран»

5 августа 2025 14:37
На Сахалине состоится первый кинофестиваль «Островной Экран»

В программу войдут отечественные и иностранные фильмы, а также проекты сахалинских кинематографистов.

С 6 по 9 августа в Южно-Сахалинске пройдет Первый Сахалинский международный кинофестиваль «Островной Экран». Тема дебютного смотра — «Всё про любовь». Организаторы решили, что столь универсальное явление, как любовь, непременно сплотит зрителей и придаст фестивалю отчетливый гуманистический заряд.

В ходе «Островного Экрана» будут показаны игровые, анимационные и документальные проекты от авторов из России, Китая, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана. Также запланировано голосование за лучший фильм фестиваля, в котором примут участие рядовые зрители. Публике предстоит оценить десять картин: «Семейное счастье» Стаси Толстой, «Мужу привет» Антона Маслова, «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, «Легенды наших предков» Ивана Соснина, «Буря» Zhigang aka “Busifan” Yang (Китай), «Чингис-Хан» Кирилла Калашникова, «ЮДИ: Танец в темноте» Максима Башорина, «На деревню дедушке» Владислава Богуша, «Туман» Натальи Гугуевой и «Огненный лис» Дмитрия Шпиленка.

На Сахалине состоится первый кинофестиваль «Островной Экран»

Домом фестиваля станет киноконцертный зал «Октябрь». Организаторами выступают Сахалинское кинодосуговое объединение и продюсерский центр «Мувистарт» при содействии Министерства культуры и архивного дела региона. С подробной программой можно ознакомиться на сайте https://sakhkino.ru/ и в социальных сетях Сахалинского кинодосугового объединения.

Фото: Сахалинское кинодосуговое объединение
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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