На Сахалине состоится первый кинофестиваль «Островной Экран»

В программу войдут отечественные и иностранные фильмы, а также проекты сахалинских кинематографистов.

С 6 по 9 августа в Южно-Сахалинске пройдет Первый Сахалинский международный кинофестиваль «Островной Экран». Тема дебютного смотра — «Всё про любовь». Организаторы решили, что столь универсальное явление, как любовь, непременно сплотит зрителей и придаст фестивалю отчетливый гуманистический заряд.

В ходе «Островного Экрана» будут показаны игровые, анимационные и документальные проекты от авторов из России, Китая, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана. Также запланировано голосование за лучший фильм фестиваля, в котором примут участие рядовые зрители. Публике предстоит оценить десять картин: «Семейное счастье» Стаси Толстой, «Мужу привет» Антона Маслова, «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, «Легенды наших предков» Ивана Соснина, «Буря» Zhigang aka “Busifan” Yang (Китай), «Чингис-Хан» Кирилла Калашникова, «ЮДИ: Танец в темноте» Максима Башорина, «На деревню дедушке» Владислава Богуша, «Туман» Натальи Гугуевой и «Огненный лис» Дмитрия Шпиленка.

Домом фестиваля станет киноконцертный зал «Октябрь». Организаторами выступают Сахалинское кинодосуговое объединение и продюсерский центр «Мувистарт» при содействии Министерства культуры и архивного дела региона. С подробной программой можно ознакомиться на сайте https://sakhkino.ru/ и в социальных сетях Сахалинского кинодосугового объединения.