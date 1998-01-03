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Дарья Коныжева
Дарья Коныжева
Киноафиша Персоны Дарья Коныжева

Дарья Коныжева

Дата рождения
3 января 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Козерог

Биография Дарья Коныжева

Родилась 3 января 1998 года. Клин, Московская область, Россия. 

Популярные фильмы

Свет 7.9
Свет (2023)
Фрау 7.8
Фрау (2023)
7.6
Новый Берлин (2023)

Фильмография Дарья Коныжева

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 5 Сериалы 5 Актриса 10
Столыпин
Столыпин
исторический 2024, Россия
Внутри убийцы
Внутри убийцы
триллер, детектив 2024, Россия
Наш папа - Дед Мороз! Nash papa - Ded Moroz!
комедия, драма 2024, Россия
Свет 7.9
Свет Svet
драма 2023, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Фрау 7.8
Фрау Frau
мелодрама 2023, Россия
Смотреть трейлер
7.6
Новый Берлин New Berlin
приключения, драма, исторический 2023, Россия
Седьмая симфония
Седьмая симфония
драма, военный, исторический 2021, Россия
Перепутанные
Перепутанные
драма, мелодрама 2020, Россия
Моя звезда
Моя звезда
мелодрама 2018, Россия
Фейерверки днем
драма , Россия
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